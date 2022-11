Divulgação/Assessoria de Imprensa

Em 2023, a diva britânica Joss Stone vai comemorar 20 anos de uma celebrada carreira internacional. Para tal celebração, a cantora vem a Curitiba, no dia 24 de abril, às 21h, no palco do Teatro Positivo, com a turnê “20 Yeras Of Soul”. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 345, via Disk Ingressos. A produção da turnê fica por conta da MCA Concerts.

Desde que deixou sua cidade natal, Devon, no Reino Unido, para escalar o topo das paradas em todo o mundo com seu álbum de estreia, The Soul Sessions, em 2003, com apenas 15 anos de idade, a cantora, compositora e atriz criou um poderoso catálogo de músicas, uma brilhante e colorida tapeçaria que une seu poderoso vocal soul a muitas influências como o reggae, a world music e o hip hop.

Parte desse incrível legado musical volta agora ao palco para uma turnê comemorativa dos 20 anos de carreira da diva, cinco vezes indicada ao Grammy e premiada em 2007, que ganhou o título da crítica internacional de “Diva do Soul”.

A turnê mundial “20 Years of Soul” será lançada em fevereiro, na Alemanha, e chega o Brasil em abril, com dois shows: o primeiro no dia 20, em São Paulo, no Vibra São Paulo, e o segundo no dia 24, em Curitiba.

Com oito álbuns lançados em 16 anos, Joss não só cresceu artisticamente, mas também desenvolveu um senso aguçado sobre o foco de sua carreira musical. Enquanto manteve a companhia da realeza musical, apresentando-se ao lado de artistas reverenciados como James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Gladys Knight, Sting, Van Morrison e Melissa Etheridge, para citar apenas alguns, Joss sempre foi conhecida por experimentar diferentes estilos em seu próprio trabalho.

Seu último disco Never Forget My Love, lançado em fevereiro de 2022, não é exceção. Escrito e produzido com seu amigo e colaborador de longa data, Dave Stewart (Eurythmics), é um álbum de “músicas adultas e atemporais”, escritas com a intenção e o equilíbrio presentes em antigos compositores americanos clássicos. “Pense em Dusty Springfield, Burt Bacharach, Dionne Warwick – esses tipos de canções atemporais”, explica Joss. “Percebi, de repente, que não tenho que lutar o tempo todo para ser a artista que quero ser – apenas faça o que você ama e isso se resolverá”, define ela.

O ano de 2022, aliás, já foi cheio de notas altas e comemorações para Joss. Além do novo disco, aplaudido pela crítica mundial, ela fez apresentações em grandes festivais como o Jardin Pedralbes (Barcelona), Stadtpark (Hamburgo), Soul Live (Holanda) e Umbria Jazz (Itália), lançou seu primeiro disco natalino (Merry Christmas, Love) e festeja a chegada de seu segundo filho.

Joscelyn Eve Stoker nasceu em Dover, Inglaterra, em 11 de abril de 1987. Cantora e compositora de soul e R&B, foi vencedora de dois BRIT Awards e de um Grammy. Também é atriz – ela fez sua estreia no cinema com o filme de fantasia épica “Eragon”, uma aparição no seriado “American Dreams” e interpretou o papel de Ana de Cleves na série dramática “The Tudors”.

Cresceu escutando uma grande variedade de gêneros musicais, incluindo R&B e soul music cantados por artistas como Dusty Springfield, Donna Summer e Aretha Franklin. “Viciei-me em música soul principalmente por causa dos vocais que exigia. Tem que se ter boa voz para cantar música soul e eu sempre gostei disso, desde pequena”, contou em uma entrevista à MTV.

Em 2002, saiu da Inglaterra para uma audição em Nova York com Steve Greenberg, o chefe do setor executivo da S-Curve Records. Logo depois assinaria um contrato global com a BMG no Reino Unido.

Stone vendeu mais de 14 milhões de álbuns em todo o mundo. Somente seus três primeiros trabalhos,The Soul Sessions, Mind, Body & Soul e Introducing Joss Stone. três venderam mais de 2,5 milhões somente nos Estados Unidos, rendendo à cantora um disco de platina e dois discos de ouro, enquanto no Reino Unido os dois primeiros superaram 2 milhões de cópias e fizeram de Stone a cantora mais jovem a liderar a parada de discos.

De lá para cá, Joss gravou mais cinco álbuns, além de um projeto especial de Natal lançado em 2022, e fez cinco turnês globais. Ganhou dezenas de prêmios importantes e em 2021 venceu a edição inglesa do reality show “The Masked Singer”. A cantora já tem mais de um bilhão de streams em suas músicas.

Serviço – Joss Stone em Curitiba

Quando: 24 de abril de 2023 (segunda-feira)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horários: abertura da casa às 20h / Show às 21h

Ingressos: variam de R$ 345,00 (meia-entrada) a R$ 900,00 (inteira), de acordo com setor e modalidade escolhidos

Plateia Superior – R$ 345,000 (meia-entrada e promocional) e R$ 690,00 (inteira) Plateia Inferior – R$ 800,000 (meia-entrada e promocional) e R$ 400,00 (inteira)

Plateia Premium – R$ 450,00 (meia-entrada e promocional) e R$ 900,00 (inteira)

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Positivo

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Pix | Cartão de Crédito

Classificação Etária: 14 anos, menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal

Realização: MCA Concerts