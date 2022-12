Divulgação/Assessoria de Imprensa

A programação de Natal de Curitiba abre espaço para a mais antiga manifestação musical do Ocidente, o canto gregoriano. Na próxima segunda-feira (19), às 20h, o cantor Juliano Ravanello faz única apresentação na Catedral São João Batista – Metropolia Católica Ucraniana, no bairro Água Verde.

O repertório selecionado por Juliano conta com os sete cantos do seu mais novo trabalho, o quarto da sua carreira, “Illuminare: Gregorian Chants” (confira o programa abaixo), lançado no início de dezembro nas principais plataformas digitais.

Segundo o cantor, seu trabalho com o canto gregoriano tem como base os ensinamentos cristãos, acompanhados dos salmos judaicos e das palavras dos profetas, ou seja, do Antigo e do Novo Testamento das Sagradas Escrituras, além de um sentimento profundo conhecimento da música erudita em geral e sua aplicação artística.

“O Canto Gregoriano dirige-se ao que há de mais profundo dentro da alma. É por isso que atrai as almas amantes da beleza e do sagrado. Traz consigo uma graça própria que é a de nos introduzir de modo único no coração do mistério, na contemplação”, define Juliano

Trajetória – Natural de União da Vitória, Ravanello trabalha a reinterpretação do canto gregoriano a partir de uma busca constante da melhor maneira de traduzir esta identidade milenar para os dias atuais. Seu encontro com esse estilo aconteceu durante a visita a Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, quando ouviu o cântico Salve Regina. A partir de então, aprofundou seus estudos em Israel e na Índia. Entre 2009/2010, o cantor desenvolve e produz seu primeiro CD de música sacra. Em 2014, Juliano Ravanello lança seu segundo CD intitulado “Salve Regina”.

“Music of Silence” é o terceiro trabalho do artista paranaense. Gravado na Rússia, o álbum propõe a reinterpretação do canto gregoriano, através de sua fusão com a música clássica. Em seu repertório, cantos tradicionais, cantados em latim, com roupagem e referências contemporâneas de artistas como Andrea Bocelli e Hans Zimmer, nas formações e nos arranjos orquestrais do maestro Maycon Ananias.

S E R V I Ç O:

Concerto de Lançamento do álbum “ILLUMINARE: Gregorian Chants”

Data: segunda-feira, 19 de dezembro de 2022

Hora: 20h

Local: Catedral São João Batista – Metropolia Católica Ucraniana

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 3000, entrada pela Rua Maranhão, 1197 – Água Verde

Entrada Franca

Não haverá distribuição prévia de ingressos.

Duração: 1h

Instagram: @julianoravanellomusic

Produção: Trento Edições Culturais e Unicultura

Patrocínio: Ravanello Grupo, Postos Rudnick e Randon Rodoparaná

Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal