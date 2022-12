Reprodução

Marquem na agenda, dias 20 e 21 de dezembro, terça e quarta-feira, às 20h, tem o Concerto de Natal com a Orquestra Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo, em Curitiba.

No programa clássicos da literatura musical como temas da Suíte do ballet O quebra nozes de Tchaikovsky. Temas da ópera Hansel und Gretel (João e Maria) de Engelbert Humperdinck. E canções como Silent Night, The Little Drummer Boy e mais…

O espetáculo é gratuito, mas são arrecadando brinquedos novos para o Hospital Pequeno Príncipe neste projeto do Solar do Rosário.

Serviço

20 e 21 de dezembro às 20h

Local: Auditório Regina Casillo

Rua Lourenço Pinto, 500, Centro, Curitiba – PR – Estacionamento gratuito no local

Garanta seu ingresso colocando o nome na lista através dos telefones: (41) 3225-6232 / 98803-4634 ou 98803-8089