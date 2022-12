Lidia Ueta

No próximo dia 16 de dezembro, o lançamento do livro “levante! coreografia expandida em bando” e duas apresentações marcam a última ação do projeto ‘Levante!’. O espetáculo acontece às 16h e 20h na sala do Grupo de Teatro da UFPR, com entrada franca e distribuição gratuita da publicação.

