Prifice – Projeto Levante

“Levante!”, espetáculo que foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria estadual da Comunicação Social e da Cultura, terá encerramento nesta sexta-feira (16), em evento que acontece na sala do Grupo de Teatro da UFPR, em Curitiba. No encontro, será lançado o livro “Levante! Coreografia expandida em bando”, que fala sobre a trajetória do espetáculo, além de duas apresentações, às 16h e 20h. A entrada é franca e haverá distribuição da publicação para o público.

Com 80 páginas, o livro contém fotos da peça, acompanhadas por textos de Renata Roel, Fernando de Proença, Viviane Mortean, Milla Jung, Diego Marchioro e Francisco Mallmann sobre a experiência de circulação do projeto por cinco cidades do Interior do Paraná. Além da versão impressa, o evento também terá o lançamento do e-book e de cinco minidocumentários em vídeo com registros das cidades visitadas. Neste mesmo dia, ainda será divulgado o novo site do projeto, onde os materiais ficarão disponíveis.

Entre 25 e 29 de julho, a peça passou por Pato Branco, Campo Mourão, Maringá, Londrina e Paranavaí. Junto com as apresentações, foram oferecidas oficinas gratuitas, conduzidas por Viviane Mortean e Milla Jung. A publicação será distribuída gratuitamente para bibliotecas e secretarias de cultura dessas cidades.

Concebida por Renata Roel e Fernando de Proença, “Levante!” tem o foco em questões sobre construções de cena e de vínculos formados em processos de convivências. No espetáculo, os artistas empilham cadeiras, montam e desmontam a cena enquanto ela acontece – fazem analogias ao micro e ao macro do corpo em relação ao espaço. É sobre empilhar, atravessar, derrubar, escapar, sentar e levantar. Pulsam no risco do que pode desabar a qualquer momento e na urgência de deslocar-se com quem está junto.

Além de ser referência direta à imagem de um corpo “em pé”, “Levante!” caracteriza-se pela capacidade das pessoas se organizarem para levantar outro sistema econômico, social e político. Na fricção entre dança e teatro, Renata e Fernando propõem dispositivos que aproximem e promovam deslocamentos na relação entre artista e espectador. Estar junto é a grande transgressão e partilhar do espaço em pequenos e grandes deslocamentos é intencional para que haja encontro no meio do caminho.

PROFICE – Criado em 2014, o Profice está na sua quarta edição, lançada neste ano. O programa é bianual e, até o mês de outubro, havia 1.152 projetos inscritos, das áreas de artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, ópera, patrimônio, povos e teatro.

Serviço:

Data: sexta-feira, 16 de dezembro

Horários do lançamento e apresentações do espetáculo: 16h e 20h

Local: Sala do Grupo de Teatro da UFPR – Prédio histórico – Praça Santos Andrade, 50

Entrada franca

Retirada de ingressos a partir de 1 hora antes no local