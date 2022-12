Maringas Maciel/Teatro Guaíra

Quem perdeu um dos maiores sucessos do Centro Cultural Teatro Guaíra tem uma última oportunidade para conferir neste final de semana. O espetáculo “Lendas Brasileiras”, voltado para crianças de todas as idades e fruto da parceria entre o Balé Teatro Guaíra e a Orquestra Sinfônica do Paraná, encerra o calendário de eventos com apresentações nos dias 16, 17 e 18 de dezembro.

Foram selecionados para representar a diversidade de contos orais da tradição brasileira a Mula sem cabeça, Vitória-Régia, Caipora, Boto-cor-de-rosa e Boitatá. Trechos dessas narrativas foram vestidos com a riqueza estética das pinturas de Anita Malfatti, com texto e dramaturgia assinados pelo diretor teatral e autor Edson Bueno.

As cinco histórias ganham narração do premiado ator Ranieri Gonzalez, num resultado inigualável, com cenografia, bonecos e figurinos de Ricardo Garanhani.

“Lendas Brasileiras” conta com a coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra. A Orquestra Sinfônica do Paraná toca a trilha original composta por Alexandre Guerra, sob a regência do maestro convidado José Soares.

“O LAGO DOS CISNES” – A reapresentação de “Lendas Brasileiras” é parte das comemorações de encerramento da programação de 2022 do Centro Cultural Teatro Guaíra. No último final de semana o público compareceu em peso para se encantar com a montagem de “O Lago dos Cisnes” com coreografia original de Bongiovanni para o Balé Teatro Guaíra e condução da Orquestra Sinfônica do Paraná, tocando a trilha clássica de Tchaikovski, por conta do diretor musical e regente titular Roberto Tibiriçá.

A expectativa para “Lendas Brasileiras” é de casa cheia nos três dias, assim como foi com “O Lago dos Cisnes”. Por isso, recomenda-se que o público interessado não deixe para a última hora e garanta seu ingresso.

Serviço:

16 de dezembro (sexta-feira), 20h30

17 e 18 (sábado e domingo), 17h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Curitiba

Classificação etária: livre

Ingressos: inteira: R$ 20,00; meia: R$ 10,00

Ticket Fácil ou bilheteria do Teatro Guaíra