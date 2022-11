Sophie Osternack Barros Neves

Uma oficina artística para crianças com deficiência visual e a contação da história do livro “A Princesa Naselda” marcará o lançamento da obra na versão de audiolivro com o recurso da audiodescrição das ilustrações. O lançamento ocorrerá no Instituto Paranaense de Cegos (IPC), na próxima quarta-feira, dia 9, das 8h às 10h. A obra é de autoria de Ingrid Osternack, que também assina as ilustrações do livro narrado em versos e editado pela Insight. Segundo ela, “A Princesa Naselda” conta de maneira divertida e lúdica a história de uma princesa insegura com sua aparência. A obra traz como pano de fundo o tema da autoaceitação e autoestima para crianças pequenas até os dez anos.

No mês de outubro, a autora Ingrid e a audiodescritora Brisa Teixeira gravaram a versão em audiolivro, em estúdio. Ingrid fez a narração da história e Brisa narrou o roteiro de audiodescrição das ilustrações, assinado por ela e pela consultora, Luciane Molina, pessoa com deficiência visual e professora de audiodescrição. A audiodescritora Brisa explica que Audiodescrição é a tradução de imagens em palavras. “Assim como a Libras acessibiliza a comunicação para pessoas com deficiência auditiva, a audiodescrição é a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual”, explica ela, destacando que cada vez mais esse recurso vem sendo mais conhecido e utilizado no cinema, no teatro, nos materiais didáticos, na literatura, entre outros meios eliminando as barreiras comunicacionais.

Na oficina do dia 9 de novembro, no IPC, a autora Ingrid conta que levará uma escultura em cerâmica de uma réplica do rosto da protagonista da obra: A Princesa Naselda. Além de ouvir a história do livro por meio da contação da história e da audiodescrição das imagens, as crianças do Instituto poderão tatear a cerâmica, colocar a coroa na princesa e reproduzir em massinhas o rosto da Princesa Naselda. Para a autora Ingrid, com o lançamento do livro na versão acessível, a sua obra chegará para mais leitores, contribuindo assim para o acesso à cultura de pessoas com deficiência visual.

Contrapartida social – O livro, realizado por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Mecenato Subsidiado, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, teve a realização da Nexo Cultural, captação de recursos da Sauí e incentivo do Colégio Positivo. Como contrapartida social haverá uma série de ações com oficinas artísticas e contação de história para a comunidade, além da execução de um mural com o tema Jardim Botânico. Entre as ações programadas estão a leitura do livro e oficina artística na Casa da Bruxa, localizada no Bosque Alemão de Curitiba, em escolas públicas, e oficina artística e contação de história com Audiodescrição, no Instituto Paranaense de Cegos. A contrapartida social prevê ainda a doação de 10% da tiragem direcionada a escolas públicas e instituições sociais.

Serviço:

Lançamento em audiolivro “A Princesa Naselda”

Dia: 9 de novembro. Horário: das 8 às 10.

Local: Instituto Paranaense de Cegos (Av. Visc. de Guarapuava, 4186 – Centro).

Atividades interativas:

Contação de histórias: 8h às 9h.

Oficina artística com a autora e ilustradora Ingrid Osternack: 9h às 10h.