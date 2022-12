EBooks (Crédito: Divulgação)

Disseminar e capilarizar questões relacionadas às políticas públicas na dança, assim como registrar e viabilizar o acesso em âmbito internacional a pesquisas e experiências acerca da realidade brasileira na área, são os objetivos do projeto “Publicações em dança e política e o Plano Nacional das Artes/Dança para o Brasil: da perspectiva local para a expansão global”.

A proposta abrange a publicação do livro “A Dança na Política Nacional das Artes” e, ainda, o lançamento, em formato eBook, da obra “Dança e Política: estudos e práticas”, em três versões, editadas em Inglês, Espanhol e reedição em Português, coorganizadas por Marila Velloso (PR) e Rafael Guarato (GO). Impresso originalmente em 2015, pela Editora Kairós, com recursos do Edital de Fomento à Dança do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2017, o livro agora se concretiza em novas edições, dessa vez, em formatos digitais. Também viabilizada pelo Fundo, a produção reúne artigos e relatos de artistas, produtores e pesquisadores dos estados de Goiás e do Paraná, entrelaçando-os com pesquisas de âmbito nacional.

Para Marila Velloso, que atua para o fortalecimento da expressão artística na América do Sul, e tornou-se referência internacional como Consultora da Unesco na Área da Dança para a Política Nacional das Artes (PNA), o seu novo projeto pretende projetar internacionalmente a produção de conhecimento na área:

“Disseminar conhecimento é uma das obrigações de quem pesquisa, produz e gera ambientes políticos. Lançar o eBook em outras línguas é uma forma de permitir o acesso de outras pessoas ao que já foi construído, por nós, nos últimos anos, explica. O pesquisador, historiador e coorganizador dos Ebooks Rafael Guarato complementa: “A atenção do livro se concentra na necessidade da pesquisa das interações entre a dança e a política no Brasil”.

A estruturação da Dança na Política Nacional de Artes ocorreu a partir de um processo de escuta e diálogo permanente com os diferentes agentes da cadeia produtiva da dança, representantes da sociedade civil organizada, artistas, gestores, produtores, juntamente com o articulador político de Dança, Rui Moreira (RS) e o administrador e especialista em gestão e políticas culturais Fabiano Carneiro (RJ), que destaca a relevância do registro: “Todo o processo de produção da obra constitui-se em legados institucionais de dimensões amplas, que podem e devem servir de norteadores para que gestores culturais possam se debruçar no trabalho, no encaminhamento e na implementação em todo o território nacional de políticas públicas direcionadas para o segmento das artes”, destaca.

Rui Moreira também valida a importância do registro histórico das ações que resultaram na obra: “Esse livro mostra o ensaio para a efetivação das políticas públicas apresentadas para que, agora e no futuro, possamos concretizar o cenário de discussões descrito na pesquisa apresentada”.

As obras ainda contam com a participação de outros pesquisadores, como o cientista político Manoel Neto (PR) e a coreógrafa, docente e intérprete de dança contemporânea, Edith Corrêa. A artista paraguaia, que assinou o prefácio da versão em espanhol do eBook, frisa que o conteúdo é fundamental para que os países vizinhos também pensem a dança de forma mais ampla: “Acho muito importante que o Paraguai tenha acesso ao conteúdo deste livro em espanhol e possa aprender sobre os processos de defesa dos direitos dos trabalhadores da dança, visibilidade do setor e questões de extrema importância para a construção de experiências”.

Com longa trajetória de ativismo, Manoel Neto, um dos autores da obra, conclui: “Os estudos olham pra alguns segmentos que antes não eram estudados. Eles apontam a necessidade de maior compreensão da economia da dança na política cultural, para os trabalhadores da dança e, nesse sentido, abrem perspectivas para que haja um impacto na sociedade, já que a dança é uma expressão importante para o desenvolvimento social e humano, inclusive na construção da brasilidade”.

Ebooks “Dança e Política: estudos e práticas

Disponibilizados gratuitamente pelo site:

ANDA – Associação Nacional dos Pesquisadores de Dança

www.portalanda.org.br

Lançamento do Livro “Publicações em dança e política e o Plano Nacional das Artes/Dança para o Brasil: da perspectiva local para a expansão global”.

03/12 – Curitiba, às 13h

Local: Café Cultura – Rua Cel. Dulcídio, 558 – Batel

R$20

A publicação poderá ser adquirida também pelo Estante Virtual:

Estante Virtual – estantevirtual.com.br

R$20