Os estudantes que se dedicam às letras e os que se debruçam sobre os números costumam atravessar a rua quando se esbarram pelos campus universitários. Mas na guerra “humanas X exatas”, perde aquele que não enxerga as semelhanças entre os dois mundos. Quem defende a ideia é o curitibano Sergio Bittencourt Martins, engenheiro civil, poeta, letrista, geômetra e ex-dono do saudoso bar “Habeas Coppus-Bar Est” na capital paranaense. Além de tudo isso, é também autor do livro “O trailer do filme: GAP – Geometry and Poetry”, no qual leva os leitores a uma experiência narrativa entre as curvas e retas da poesia e da geometria. O lançamento será no dia 15 de dezembro, na Biblioteca Pública do Paraná (ver mais em Serviço), em Curitiba.

A obra levou 20 anos para ficar pronta e faz um panorama geral de tudo que Bittencourt tem estudado nesse período. As últimas duas décadas marcaram a virada de chave em que o autor largou a construção de casas e prédios e passou a ter foco na poesia e na geometria. Para juntar suas duas maiores paixões, resolveu criar uma narrativa em forma de diálogo, inspirado na filosofia da Grécia Antiga, e assim explicar os conceitos geométricos de uma forma didática. “Um dos temas é um ensaio para a teoria dos orbitais na superfície da esfera. É um assunto técnico que poderia envolver um livro inteiro, então é como se fosse uma apresentação ao tema, um trailer”, exemplifica.

O livro reúne diálogos perspicazes que passam por questões da geometria, mas que também apresentam episódios da própria vida de Bittencourt. Nesse escopo entram histórias que acumulou nos tempos em que tocou o bar cultural “Habeas Coppus”, assim como narrativas dos idos em que jogou xadrez. Além disso, 10 poesias fazem a ligação entre os temas, já que, para o escritor, letras e números são duas faces da mesma moeda. “Geometria é abstração / Poesia é abstração / Eis a conexão”, é um dos versos do livro. “Em poesia, o autor transforma abstrações em palavras e põe no papel um poema. Na geometria, não só as letras e palavras, mas também símbolos e números”, detalha.

Como curiosidade, o livro inteiro foi feito à caneta, incluindo os desenhos que foram transpostos para as páginas impressas. Bittencourt raramente usa um computador ou máquina de escrever e prefere fazer suas anotações e estudos usando a velha e eficaz ferramenta de trabalho de escritores. Prova disso é que em vez de colecionar rolhas de garrafas de vinho, como muitas pessoas fazem, em seu escritório ostenta centenas de esferográficas da marca “Bic”, sem tinta, usadas por ele. “Eu fui guardando as canetas e no fim ficou assim uma coisa que simboliza o meu trabalho. Porque olha, vou te dizer: ‘não é fácil você gastar tanta tinta”, diverte-se o autor.

Para o dia do lançamento, o escritor diz que pretende ser econômico em sua fala. Mas pelo entusiasmo com que discorre sobre sua obra, é possível que os participantes do evento consigam tirar explicações complementares sobre teorias e conceitos que ele cita efusivamente. “Eu até falaria uma frase que talvez venha a te assustar, mas que é uma frase temática do livro e conclusiva que eu gostaria de mencionar: ‘Toda bola é uma esfera, mas nem toda esfera é uma bola’”, provoca. O que leva a outra máxima: todo lançamento de livro é um lançamento, mas nem todo lançamento de livro é de uma obra de poesia e geometria.

Serviço

Lançamento do livro “O trailer do filme: GAP – Geometry and Poetry”

Quando: 15 de dezembro de 2022

Horário: 17:30 às 19:30

Onde: Hall térreo da Biblioteca Pública do Paraná

Endereço: Rua Cândido Lopes, 133, Centro

Apoio: Biblioteca Pública do Paraná

Realização: Gramofone