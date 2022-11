O escritor e jornalista Marcelo Oikawa acaba de publicar “Os alquimistas de Curitiba”. Uma história bem humorada sobre os quatro profissionais que encabeçaram o planejamento urbanístico da cidade e seus conceitos. O livro será lançado no próximo dia 21, às 19 horas, na Livraria da Vila, no Batel.

Radicado em Curitiba desde meados de 1980, o escritor, nascido em São Paulo e criado em Londrina, acompanhou muito de perto a transformação da capital paranaense.

Com um olhar atento, tanto enquanto trabalhava como jornalista como quando desempenhou funções na área de comunicação no governo do Estado, na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e no Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), ele colheu as informações que agora traz a público.

Em uma linguagem muito leve, o autor conta quem foram os principais responsáveis por Curitiba ter se transformado em referência mundial de planejamento urbano e sustentabilidade, apresentando os acontecimentos na visão dos próprios personagens, numa narrativa com alicerce em fontes primárias.

Marcelo Oikawa explica exatamente quem são os “alquimistas”, usando os comentários de uns sobre os outros para traçar os perfis, e descreve como a equipe se formou, dando detalhes sobre os conceitos, a filosofia de trabalho e os desafios do projeto. “Este livro tem a intenção de preservar o pensamento desses profissionais, de maneira que possa ser recuperado no futuro”, faz questão de reforçar.

O texto foi construído com base em entrevistas, palestras, seminários e depoimentos colhidos por Marcelo durante os mais de 20 anos em que seu trabalho tangenciou o dos urbanistas. O ouvido apurado do jornalista ainda capturou detalhes sobre o processo e sobre seus personagens que até hoje não haviam sido comentados publicamente.

Os quatro protagonistas: Jaime Lerner, Rafel Dely, Nicolau Kluppel e Carlos Ceneviva, já faleceram. O que torna a obra uma peça de história e de memória, contada por quem tem todas as credenciais para tratar do assunto.

Entendendo que o livro, acima de tudo, tem função social, o autor está preparando a versão e-book e também em audiolivro, que estarão disponíveis em breve. “Livro na prateleira não difunde conhecimento. Seu conteúdo precisa chegar às pessoas e é nisso que estamos trabalhando”, explica o autor.

“Os Alquimistas de Curitiba”, produzido com auxílio da Lei de Incentivo à Cultura, é uma realização da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. A publicação teve apoio da Sanepar, Unimed Paraná, Pontual, Tecnolimp e Veiga Lopes. Como contrapartida, está prevista a doação de centenas de exemplares para bibliotecas, além de palestras do autor em escolas públicas da capital, sempre com acompanhamento de intérprete de libras.

Serviço

Lançamento do livro: “Os alquimistas de Curitiba”

Autor: Marcelo Oikawa

Data: 21 de novembro, às 19 horas

Local: Livraria da Vila – Shopping Pátio Batel (Av. do Batel, 1868, loja 314, Batel, Curitiba/PR)