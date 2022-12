Reprodução/BPP

“O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade”, livro do autor e pesquisador Marcos Juliano Ofenbock, será lançado nesta quarta-feira (7), às 17h30, na Biblioteca Pública do Paraná.

A obra é fruto de 18 anos de pesquisa sobre Zulmiro, último capitão pirata do século XIX, que viveu em Curitiba até sua morte, em 1889. O tesouro escondido por um grupo liderado pelo pirata está na Ilha da Trindade, a 1,2 quilômetros da costa litorânea brasileira.

O livro traz ainda um apanhado de notícias, documentos, desenhos, fotografias e mapas sobre a vida de Zulmiro e expedições para a Ilha da Trindade ao longo dos séculos.

O evento gratuito conta com uma palestra, às 17h30, no auditório, e anuncia a escavação arqueológica na Ilha da Trindade nos próximos anos pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR), junto à Marinha do Brasil e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Serviço:

Data: quarta-feira, 7 de dezembro

Horário: 17h30

Palestra e sessão de autógrafos com o autor Marcos Juliano Ofenbock

Auditório da Biblioteca Pública do Paraná – Rua Cândido Lopes, 133 – Centro – Curitiba