Salto São Francisco: Parque Estadual da Serra da Esperança – Guarapuava (Fotos: Zig Koch)

O fotógrafo Zig Koch, a jornalista Maria Celeste Correa e o produtor cultural Fábio Ávila se reuniram para publicar um livro sobre os parques e áreas de preservação espalhados pelo Paraná. A ideia era mostrar com fotografias e um amplo trabalho de pesquisa os biomas, a flora e a fauna e sua importância para o estado. A tarefa já seria grandiosa, mas o projeto cresceu e virou o livro “Paisagem Paranaense, Cultura e Natureza”, que os três lançam no dia 29 de novembro. Com suas 208 páginas fartamente ilustradas, a obra chega como o mais completo levantamento das diferentes paisagens do estado, um verdadeiro passeio encadeado pela geografia do Paraná, mostrando as diferentes origens geológicas, características climáticas, entorno populacional e diversidade cultural. Uma espécie de enciclopédia geográfico-ambiental-cultural, que apresenta os parques e áreas de conservação no contexto de sua localização.

