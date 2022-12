Reprodução/BPP

A edição de dezembro do jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná, traz uma reportagem sobre a safra recente de livros que resgatam fatos e personagens históricos de Curitiba a partir de diferentes linguagens e novas perspectivas. São obras produzidas por autores com formações diversas (jornalismo, arquitetura, fotografia, artes gráficas) e um interesse em comum: mostrar, por meio de histórias muitas vezes esquecidas ou ignoradas, que a cidade é muito mais complexa do que parece.

“Curitiba é uma cidade que ganharia muito se entendesse os múltiplos lados que possui. Do ponto de vista das mulheres, das pessoas negras, das pessoas da periferia, por exemplo”, afirma a quadrinista Raphaela Corsi, autora do livro Sankofa: a História dos Afrocuritibanos, ouvida pelas repórteres Isabella Serena e Juliana Sehn — que também selecionam sugestões de leitura lançadas nos últimos anos.

Outros destaques do Cândido 133: poema de Carla Diacov, conto de Rosana Felix, trecho de um romance inédito de André Luiz Costa, ensaio fotográfico de Giorgia Prates e a transcrição de duas mesas-redondas promovidas durante a Festa Literária da Biblioteca Pública do Paraná (Flibi), em novembro — “Família e memória” (com Carlos Eduardo Pereira, Vanessa Vascouto e Rodrigo Casarin) e “A nova era de ouro do rádio” (com Ivan Mizanzuk e Flávia Schiochet). A ilustração de capa é de Laura Mazzottini.