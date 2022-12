Cartaz do evento (Crédito: Divulgação)

O cantor e compositor Lobão é a atração principal do Roots Rock Festival, que acontece neste sábado, dia 3 de dezembro, no Tork’n’Roll, em Curitiba. Promovido pela cervejaria Roots para comemorar seu 6º aniversário, o evento vai reunir ícones do rock num só palco. Os ingressos já está à venda pelo Sympla, com valores promocionais a partir de R$ 70. Já o camarote com Open Chopp por pessoa sai por R$ 250. Quem leva um quilo de alimento não perecível pode pagar meia entrada. O festival começa às 19 horas.

Lobão está com nova Tour “Lobão & The Vanishing Volcanoes: O magma do Rock!” Sucesso de público e crítica, a turnê está sendo apresentada nos principais palcos por todo o Brasil. O show é uma verdadeira viagem no tempo em uma cronologia que mostra diversas fases de sua carreira. Lobão canta grandes sucessos como ‘’Me Chama’’, “Vida Louca Vida” (eternizada por Cazuza), e traz canções do seu primeiro disco ‘’Cenas de Cinema’’, que completa 40 anos neste ano. Também músicas do projeto ‘’ Canções de Quarentena’’, que produziu durante a pandemia, onde homenageia grandes compositores brasileiros que fazem parte do seu DNA musical.

BANDA TREN, MARCELUS E THENDER TRIO

O Roots Rock Festival terá também a participação da Banda Tren. Composta por músicos bem conhecidos do mercado fonográfico, tem no repertório clássicos do rock nacional. Traz entre os integrantes Bruno Graveto (baterista do Charlie Brown Júnior) e Ivan Sader (cantor e apresentador de programas musicais). Especialmente em Curitiba, terá como baterista PG, da banda Tijuana. No palco, sucessos que marcaram época e muita interação com o público.

Outro show da noite é Marcelus e o Thunder Trio. Vocalista da banda curitibana Motorocker, Marcelus vai apresentar o melhor do rock’n’roll internacional em interpretações vicerais.

A festa será regada a muito chopp Roots, é claro! Afinal, o festival marca o 6º aniversário da Roots, a cervejaria mais rock and roll do Brasil.

Sobre a Roots

A cervejaria Roots nasceu do interesse de um grupo de amigos por cervejas artesanais. A ideia era resgatar a “cerveja raiz”, com sabor. Começaram a fazer sua própria cerveja em panelas em 2016. O resultado agradou tanto que acabou gerando a empresa Roots em 2018, com fabricação em cervejarias parceiras. A fábrica própria foi inaugurada em julho de 2019. Hoje sob direção do empresário e farmacêutico Devanir Avigo Junior, a empresa produz 22 tipos de cerveja. Em agosto de 2022, a Roots lançou sua linha de molhos e temperos para churrasco, a It’s BBQ Time.

Roots Rock Festival

3 de dezembro, a partir das 19h

Tork’n’Roll

Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças, Curitiba.

Ingressos neste link: https://www.sympla.com.br/evento/lobao-roots-rock-festival/1741311

Informações: Whatsapp (41) 99980 7137