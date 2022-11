O cantor, Louis Tomlinson, sofreu uma queda e quebrou o braço após se apresentar em Nova York. O ex-integrante da banda One Direction foi levado às pressas para o hospital e foi obrigado a desmarcar seu compromisso com os fãs.

Essa não é a primeira vez que Tomlinson se machuca nos palcos. Em abril deste ano, o cantor fraturou o cotovelo e se apresentou com uma tipoia em Wembley.

Dessa vez, Louis precisou cancelar as sessões de autógrafos que daria aos fãs nas lojas HMV. O astro viajaria para Londres, Manchester, Birmingham e Edimburgo para autografar o novo álbum, Faith in the Future, de alguns fãs no evento.

“Obrigado a todos que ouviram o novo álbum até agora, significa o mundo para mim. O show de ontem à noite, em Nova York, foi incrível. Infelizmente, no caminho de volta, eu ‘consegui’ cair e quebrar meu braço direito”, anunciou em seu Instagram.

Na publicação , Louis disse que estava arrasado por ter que cancelar a sessão de autógrafos com os fãs e ressaltou que logo divulgaria novas datas para o evento.

“Então, estou arrasado em dizer que terei que reagendar os autógrafos na loja na próxima semana. Novas datas serão anunciadas em breve. Obrigado por todo o seu apoio e desculpe a quem estava vindo na próxima semana”, destacou.

Com a notícia publicada na rede social, os seguidores estimaram melhoras ao músico e desejaram uma rápida recuperação.