Delorean (Andréia Costa)

No próximo sábado (dia 12), o Detroit Club apresenta a 14ª e maior edição da Festa Ping Pong. A celebração retrô da música dos anos 1980 e 1990 acontece no Tork N’ Roll, em Curitiba, e terá como atração principal o grupo internacional de eurodance Double You, grande sucesso da década de 1990 e na ativa desde então, com hits como “Please Don’t Go”, “Run To Me”, “We All Need Love”, entre outros. O evento contará também com as bandas Candyman Club e Delorean, além de exposição, venda de vinil pela Curitiba Vinil e flash tattoo.

