Divulgação

Vencedor de uma das maiores premiações mundiais de violino, o Concurso Internacional Fritz Kreisler 2022, da Áustria, Guido Sant’Anna estará na Capela Santa Maria neste fim de semana. São três concertos, nos quais o violinista prodígio brasileiro de apenas 17 anos será solista ao lado da Orquestra de Câmara de Curitiba, com direção musical de Winston Ramalho.

A retomada da agenda de concertos do solista acontece nesta sexta-feira (11/11), às 20h, e no sábado (12/11) e domingo (13/11), às 18h30. Os ingressos estão sendo vendidos diretamente na bilheteria do espaço ou pelo site Minha Entrada.

Esse é o segundo concerto que Guido participa após receber o prestigioso prêmio no dia 25 de setembro, em Viena. A vitória é equivalente à de Gustavo Kuerten em Roland-Garros, comparação feita por Pedro Bial, para quem o músico deu entrevista na mesma semana da triunfante apresentação.

A Orquestra abre o concerto com o Sexteto n°1 em Si bemol Maior de Johannes Brahms (1833-1897) seguido por obras em que o virtuoso solista executa seu extremo domínio sobre o instrumento. As composições Fantasia Carmen e Introdução e Tarantela de Pablo Sarasate (1844-1908), serão apresentadas com as cordas de Sant’Anna.

Rosto estampado nos maiores jornais, revistas e programas de entrevistas do país, a agenda de Guido Santa’Anna está cada vez mais intensa. Os próximos concertos acontecem em 20 de novembro, quando faz recital organizado pelo Rotary Clube de São Paulo na Sociedade Brasileira de Eubiose. E em dezembro apresenta-se em Belo Horizonte com a Filarmônica de Minas Gerais.

Biografia

Nascido na periferia de São Paulo, morador de Parelheiros, Guido iniciou seus estudos de violino aos 5 anos de idade, tocando seu primeiro solo com orquestra aos 7. Aos 8, foi finalista do programa Prelúdio da TV Cultura. Em 2018, foi finalista da Menuhin Competition, além de ingressar no The Perlman Music Program. Em 2021, venceu o Concurso Jovens Solistas da Osesp.

Guido é bolsista do Cultura Artística e aluno de Elisa Fukuda. Tem se apresentado com diversas orquestras, conjuntos de câmara e em recitais solo pelo Brasil e já tocou em Londres, Gestad, Dubai, Nova Iorque, Moscou e Madri.

A 10ª edição do Concurso Fritz Kreisler, com mais de 230 candidatos inscritos, de 42 países, teve sua final realizada no dia 25 de setembro de 2022 no Musikverein, em Viena. Pelo primeiro prêmio, Guido receberá € 20 mil, lançará um CD pelo selo Naxos e se apresentará com algumas orquestras europeias, além de fazer uma turnê pela Ásia em 2023.

Serviço

GUIDO SANT’ANNA E ORQUESTRA DE CÂMARA DE CURITIBA

Direção Musical – Winston Ramalho (PR)

Datas: sexta-feira (11/11), às 20h, sábado (12/11), às 18h30, e domingo (13/11), às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 273)

Ingressos neste link: https://bit.ly/3xg1AoH

PROGRAMA

Johannes Brahms (1833-1897) Sexteto n°1 em Si bemol Maior

Pablo Sarasate (1844-1908) Fantasia Carmen e Introdução e Tarantela