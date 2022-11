Reprodução

O médico paranaense Raphael Silva, morador de Foz do Iguaçu, viralizou nas redes sociais ao ser convidado para subir ao palco da banda The Killers no último sábado (12), no Allianz Parque, em São Paulo. Silva impressionou ao tocar a música “For reasons unknown”.

Em todos os shows da banda, o vocalista Brandon Flowers convida uma pessoa da plateia para ubir no palco e participar da canção com os integrantes.

