(Evaan Kheraj)

Um dos grandes nomes da música internacional está vindo a Curitiba! Pela primeira vez na capital paranaense, Michael Bublé subirá no palco montado no Estádio Athletico Paranaense, nesta terça (8).

“An Evening With Michael Bublé” foi lançada antes da pandemia e já era uma das mais bem sucedidas turnês internacionais do ano. Só nos EUA ela foi vista em 82 cidades por mais de meio milhão de pessoas e 27 datas extras tiveram que ser agendadas para atender ao público. Com shows agendados já em todo o mundo, a turnê teve que ser suspensa no início de 2020.

