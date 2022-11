Foto: Carlos Renato/MON

Nesta terça-feira (22) é o dia do aniversário de 20 anos do Museu Oscar Niemeyer (MON), e o visitante terá entrada gratuita. O horário de funcionamento será normal, das 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30.

O MON é o maior museu de arte da América Latina, com 35 mil metros quadrados, dos quais 17 mil são dedicados a áreas expositivas. O Museu recebe aproximadamente 380 mil visitantes anuais.

“O maior presente que o Museu pode receber neste dia é um grande número de visitantes”, comenta a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika.