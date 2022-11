Museu Oscar Niemeyer. 11/2019 – Foto: José Fernando Ogura/AEN

O aniversário dos 20 anos do Museu Oscar Niemayer é um dos destaques da programação cultural de Curitiba para este final de semana. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, grande parte são opções gratuitas e livres para todos os públicos.

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Presença africana na arte brasileira

A presença africana e suas contribuições por meio do Acervo do MON com o artista visual Tiago Gualberto. Acessível em Libras, este encontro é um convite para ampliar o repertório e as percepções sobre as contribuições africanas para a arte brasileira. A partir de obras pertencentes ao acervo do MON, é possível vamos observar essa força criativa e intrigantes conexões com as obras de seus descendentes. Local: Zoom. Inscrição para receber o link de acesso.

Dia 18 de novembro. Horário: 19h.

20 anos de MON

Atualmente, o público do Mon pode visitar as exposições em cartaz: “Afinidades II – Elas!”; “Poty, Entre Dois Mundos”; “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses (Colonialismo)”; “Sou Patrono”; “Fora das Sombras: Novas Gerações do Feminino na Arte Contemporânea”; “Recortes de um Lugar”; “Luz e Espaço”; “Grid”; “Bancos Indígenas do Brasil”; “África, Expressões Artísticas de um Continente” e “O Mundo Mágico dos Ningyos”, além do “Espaço Niemeyer”, “Pátio das Esculturas” e “Cones”. Horário de funcionamento: 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30.

MON na Escola para professores

Práticas colaborativas no espaço do museu. É possível pensar práticas colaborativas que promovam o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula a partir do acervo do Museu Oscar Niemeyer? Nesse encontro, vamos pensar juntas e juntos em como ampliar essa possibilidade. Com a mestre em Educação e pesquisadora Andrea Barbosa. Local: Espaço de Oficinas e mini auditório. Inscrição pode ser feita AQUI. Dia 30 de novembro. Horário: 14h.

Museu Paranaense (MUPA)

“Ante ecos e ocos”

Na exposição “Ante ecos e ocos”, aberta esta semana, voz e silêncio se entrecruzam para refletir sobre narrativas historicamente construídas sobre a população afro-paranaense de um lado e memórias compartilhadas em entrevistas recolhidas pelo Museu Paranaense de outro. Desse entrecruzamento despertam biografias, sentimentos, sensações – subjetividades entre a cultura material exposta e sua ressignificação individual e coletiva perante os depoimentos recolhidos. O projeto de curadoria compartilhada que dá origem à exposição foi proposto visando atualizar a narrativa museal dos afro-paranaenses na instituição. Para isso, os departamentos de Antropologia e História realizaram um amplo levantamento de cultura material e apresentaram a um grupo de pesquisadores e artistas negros convidados para construir coletivamente a exposição. Foram realizadas 16 reuniões ao longo de 2022 para construir o fio condutor e as entradas possíveis de diálogo entre interesse acadêmico, museal, artístico e representativo dos afro-paranaenses.

Terça (22), 19h, acontece o concerto de lançamento do disco “Atlantis”, o mais novo trabalho do artista feroico-brasileiro Andras Atlason. O concerto tem duração prevista de 50 minutos, e o evento contará com músicos convidados, arranjos personalizados, leitura de poemas e assinatura de CDs.

Lançamento do livro “Os Xetá no Círculo de Estudos Bandeirantes: a coleção Loureiro Fernandes”

Na quarta-feira (23), o MUPA recebe a professora do Departamento de Antropologia da UFPR, Edilene Coffaci de Lima, para o lançamento de seu livro “Os Xetá no Círculo de Estudos Bandeirantes: a coleção Loureiro Fernandes”. O evento começa às 18h30, no auditório do Museu, e terá a participação dos indígenas do povo Xetá Dival Oliveira, morador de São Jerônimo (presidente da Associação Xetá), e Indiamara Paraná.

Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG)

Concerto

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) apresenta na manhã deste domingo (20) um programa com a 7ª Sinfonia de Mahler. A regência fica por conta do maestro convidado Ira Levin, que vem pela primeira vez a Curitiba especialmente para trabalhar com a OSP. O concerto acontece no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Fácil.

Pret¡n in Move

O palco do Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto se transformará em passarela para receber manifestações de moda, arte, música, dança e fotografia em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Iniciativa dos bailarinos do Balé Guaíra Luana Nery, Leonardo Lino e Rodrigo Leopolldo, o evento colocará em destaque a obra e a produção de pretos e pretas num grande happening no palco do Guairão. Evento para convidados.

Horário: 19 horas.

Eventos externos

Teatro Infantil – “Bita e a imaginação que sumiu”. 19 e 20 de novembro, às 16h no Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha. Ingressos no Disk Ingressos.

22/11 – Teatro – “A Travessia”. Dia 22 de novembro, às 20h, no Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha. Ingressos no Ticket Fácil.

Museu de Arte Contemporânea

Semana da Consciência Negra

De 21 a 25 de novembro, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná promove a Semana da Consciência Negra nas redes sociais (@mac_parana). A proposta é apresentar ao público uma relevante curadoria de destaques de publicações e textos que abordam a questão antirracista, difundindo informação e conhecimento em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Residência artística estendida

Do dia 18 de novembro a 15 de dezembro, o Museu Casa Alfredo Andersen continua o período de residência artística de Luiz Rettamozo, multiartista que está em residência desde outubro deste ano. Para visitar e conhecer seu trabalho, os visitantes podem encontrar o artista no ateliê do museu, de terça a sexta, no período da tarde.

Cerimônia de incorporação

A exposição “Maria Bueno e tantas outras” esteve aberta ao público no Museu Casa Alfredo Andersen em 2022 e levou o mito de Bueno para o mundo da arte pelo olhar de artistas contemporâneos. Como legado da exposição, o Museu realizará, em cerimônia simbólica no dia 22/11, a incorporação de uma obra ao acervo do museu, da artista plástica Claudia de Lara, mulher negra, natural de Curitiba e integrante da exposição. A obra de Claudia de Lara representa um marco na ampliação do acervo da instituição, tornando-a mais diversa e representativa dentro do universo artístico de Alfredo Andersen.

Horário: 11h.

“2º Epílogo”

Terceiro encontro do evento online “2º Epílogo”, promovido pelo Núcleo de Pintura da APAP/PR acontece no dia 23/11. “O que pode ser a pintura na contemporaneidade?” é o tema central do bate-papo com os artistas Miguel Miguel e Távia Jucksch, veiculado gratuitamente por meio do YouTube. Para receber certificado de participação, é necessário se inscrever. Horário: 19h.

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Visitação noturna especial

Dia 22 de novembro, o Museu da Imagem do Som recebe a visita noturna com exibição do filme “A Câmera de João” (2017) do Projeto Filme de Preto. Classificação – Livre (filme).

Horário: das 19h às 20h30. Inscrição prévia pode ser feita clicando aqui.

Quilombos da imagem em Curitiba e região

Fala expositiva sobre a produção cinematográfica e audiovisual negra em Curitiba e região, com o realizador e pesquisador em cinema e educação Oda Rodrigues. Com exibição de três curta-metragens. Classificação – Livre. Dia 23/11. Horário: das 16h às 18h. Inscrição prévia pode ser feita clicando aqui.

Madame Satã

Coletivo Cine Adélia apresenta um olhar 20 anos depois do filme “Madame Satã”, produção de 2002 dirigida por Karim Aïnouz, com exibição seguida de roda de conversa. Classificação – 16 anos. Dia 25/11. Horário: das 16h às 18h30. Inscrição prévia pode ser feita AQUI.

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Semana de 21 a 26 de novembro

Ação nas redes sociais: todos os dias, na semana entre 21 e 26 de novembro, a BPP vai postar destaques do acervo relacionados à literatura produzida por autores negros.

Exposição de acervo: todas as salas da BPP terão estantes temáticas com dicas de leitura.

Contação de história: O Grupo Era Vez apresentará, duas vezes ao dia, às 11h e 15h, adaptações de contos africanos.

KUR YT YBA — A Identidade Por Trás da Cidade

Sessão de vídeos e bate-papo sobre a presença indígena em Curitiba, com participantes do projeto homônimo desenvolvido por estudantes da PUCPR. Nesta sexta-feira (18), às 10h, no Auditório.

Hora do Conto

Contação de histórias com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado.

Sexta-feira (18), às 11h, Seção Infantil. Gratuito.

Samba do Compositor Paranaense

Roda de samba autoral e aberta à comunidade. Sábado (19), a partir das 9h30, no hall térreo.

Pensando bibliotecas

Palestra “Leituras e Biblioteca: Explorando Acervos, Descobrindo Tesouros” com a especialista Milena Martins sobre a importância da biblioteca escolar como espaço democrático de conhecimento. No sábado (19), às 10h30, no Auditório.

Rota

Espetáculo de dança contemporânea, com a bailarina Bia Figueiredo, que reúne o público cego, com baixa visão e vidente na mesma experiência

Sábado (19), às 12h, no Hall do segundo andar.

Lançamento

Sessão de autógrafos e bate-papo com a escritora Renata Barrozo Baglioli, autora do livro “Diogo e o Irmão do Meio”. Sábado (19), às 11h30, na Seção Infantil.

Cine Inclusivo

Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual

Títulos disponíveis neste mês: “A Mulher Invisível” (classificação 14 anos), “Madagascar” (classificação 12 anos) e “Operação Babá” (classificação 12 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985, sexta-feira (18), das 8h30 às 18h, e sábado (19), das 8h30 às 13h, na Seção Braille.

Exposição

“Abro todas as janelas da alma” traz poemas e colagens da artista Naná Ribeiro. Sexta-feira (18), das 8h30 às 18h, e sábado (19), das 8h30 às 13h. Seção Multimeios.

Endereços

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, Salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba – PR

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba – PR

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba – PR

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba – PR

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR.