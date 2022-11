André Nacli

Para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Museu Oscar Niemeyer (MON) promove várias ações voltadas à data. A programação terá início no dia 16/11, com a oficina “Retratos Abstratos”, sobre a coleção de arte africana, que faz parte do acervo do MON.

Partindo do abstracionismo, com destaque para as máscaras dos povos Guere e Grebo, da Libéria, a proposta da oficina artística será a criação de retratos, através da colagem com materiais diversos. A atividade será realizada em dois horários: às 13h30 e às 15h30.

No dia 18/11, às 19h, o MON irá promover uma videoconferência com o artista visual, pesquisador e educador Tiago Gualberto. O encontro “A Presença Africana e suas Contribuições através do Acervo do MON” será um convite para ampliar repertório e percepções sobre as contribuições africanas para a arte brasileira. A partir de obras pertencentes ao acervo do MON, a proposta será observar a força criativa e intrigantes conexões com tais obras.

Doutorando no Instituto de Artes da UNICAMP e mestre em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP, Tiago Gualberto dedica-se a temas ligados à cidadania, justiça social e aos debates em torno das culturas afro-brasileiras nas artes.

Para professores

O programa MON na Escola deste mês, dia 30/11, às 14h, também será voltado à Consciência Negra, com o tema “Práticas Colaborativas no Espaço do Museu”.

O encontro, mediado por Andrea Barbosa de Andrade, será uma oportunidade para refletir sobre como promover o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula, a partir do acervo do Museu Oscar Niemeyer.

Andrea Barbosa de Andrade é mestre em Educação pela UFPR na linha Educação, Diversidade, Diferença e Desigualdade Social. Realiza pesquisas a respeito de infância, escola, educação e aprendizagem sobre cultura africana e afro-brasileira. Também atua com formação de professores, investigações e práticas educativas antirracistas.

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina. Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo, Grupo Focus e Moinho Anaconda.

Serviço

Programação Mês da Consciência Negra:

Oficina artística “Retratos Abstratos”

Dia 16/11

Local: Espaço de Oficinas

Horário: Sessão 1 – 13h30 às 15h e Sessão 2 – 15h30 às 17h

Obs.: Para participar, recomenda-se chegar ao Espaço de Oficinas com 15 minutos de antecedência. Atividade para crianças acima de 5 anos. Sujeito a lotação.

Videoconferência com Tiago Gualberto

“A Presença Africana e suas Contribuições através do Acervo do MON”

Acessível em Libras

Dia 18/11

Local: Zoom

Horário: 19h

Inscrição para receber o link de acesso: bit.ly/PresencaAfricana

MON na Escola

“Práticas Colaborativas no Espaço do Museu”

30/11, 14h

Com Andrea Barbosa de Andrade

Local: Espaço de Oficinas e Miniauditório

Inscrição: bit.ly/MONnaEscolaNovembro2022