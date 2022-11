(Divulgação)

A cantora Gal Costa morreu aos 77 anos, nesta manhã de quarta-feira, 9 de novembro. A informação foi confirmada pela assessoria da cantora. Gal havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

O motivo da morte ainda não foi divulgado. Além de rodar o Brasil, Gal entrou na programação de vários festivais e ainda tinha uma turnê na Europa prevista para novembro, mas que também foi cancelada por conta da cirurgia.

Ela estava em turnê com o show “As várias pontas de uma estrela”, no qual revisitava grandes sucessos dos anos 80 do cancioneiro popular da MPB. “Açaí”, “Nada mais”, “Sorte” e “Lua de mel” são algumas das músicas do repertório.

Em maio deste ano, Gal Costa esteve em Curitiba onde apresentou o espetáculo “Várias Pontas de uma Estrela”, no Teatro Guaíra.