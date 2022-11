Paulo Jobiim: Luto na música brasileira. Rerodução/You Tube

Morreu nesta sexta-feira, 4, o músico e arquiteto Paulo Jobim, aos 72 anos, após luta contra um câncer. Compositor, violonista e arranjador era filho do maestro Tom Jobim (1927-1994), e deixa dois filhos, o pianista Daniel Jobim, e a produtora de cinema, Dora Jobim.

Com a veia musical de família, Paulo Hermanny Jobim participou de trabalhos de nomes como Milton Nascimento, seu pai, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Sarah Vaughan, Astrud Gilberto e Lisa Ono. E ainda se empenhou em manter viva a obra do pai, era presidente do Instituto Antonio Carlos Jobim, que foi fundado em 2001.

Ao lado de Daniel Jobim (piano e voz), Jaques Morelenbaum (violoncelo) e Paula Morelenbaum (voz), fundou o Quarteto Jobim Morelenbaum. Com ele lançou o álbum Quarteto Jobim Morelenbaum e o divulgou pelo Brasil e também em outros países.

Entre os trabalhos para preservar a memória de seu pai, em 2000 e 2001, foi coordenador geral, arranjador e diretor musical do Cancioneiro Jobim – biografia e transcrição da obra completa do maestro Antonio Carlos Jobim (cerca de 220 músicas).