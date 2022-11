A rua que queria ser um rio (Aurora)

Com a proposta de refletir sobre a experiência feminina no cinema de animação, a 1ª Semana Animadonas encerra a sua programação com duas mostras temáticas, neste final de semana. Nesta sexta-feira (04), animações dirigidas e/ou co-dirigidas por mulheres e que colocam em evidência a produção atual serão destacadas na Mostra Animadonas. No sábado (05), a Mostra Acessibilidade exibe filmes da programação com recursos de acessibilidade. A entrada é gratuita e as sessões começam às 19h, na Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco). Para conferir a programação completa, clique aqui.

Cinco curtas-metragens serão exibidos nesta sexta-feira (04) na Mostra Animadonas, que enfatiza a produção da atualidade. Todos os filmes foram realizados entre os anos de 2019 e 2021. No sábado (05), a Mostra Acessibilidade exibe filmes da programação com recursos de acessibilidade, entre eles: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos e audiodescrição.

“As Donas da Animação” marca o conceito da edição de estreia da Semana Animadonas, uma mostra temática de filmes de animação formada por uma programação que exibe um conjunto diverso de filmes deste gênero dirigidos ou co-dirigidos por mulheres, a partir de diferentes técnicas e visualidades, selecionados de diversos estados do País. Nesta primeira edição, iniciada em 31 de outubro, um total de 25 curtas-metragens entraram em cartaz na programação, que contou também com oficinas e debates, ao longo de cinco dias de evento.

A 1ª Semana Animadonas é realizada pela produtora Julieta Audiovisual e conta com Recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

1ª Semana Animadonas

Programação oficial

DATA: 04/11 (sexta-feira) – ÀS 19H

MOSTRA ANIMADONAS

Filmes dirigidos e/ou co-dirigidos por mulheres que destaca a produção recente

Aurora – A Rua que Queria ser um Rio

2021 | 10’

Direção: Radhi Meron.

Classificação Indicativa: Livre.

Mitos Indígenas em Travessia

2019 | 21’

Direção: Julia Vellutini &

Wesley Rodrigues em colaboração com as comunidades da Aldeia Afukuri (Kuikuro), Aldeia São João (Javaé) e Aldeia São João (Kadiwéu).

Classificação Indicativa: Não recomendado para menores de 10 anos.

Nonna

2021 | 10’

Direção: Maria Augusta V.Nunes.

Classificação Indicativa: Livre.

Solitude

2021 | 13’

Direção: Tami Martins e Aron Miranda.

Classificação Indicativa: Livre.

Subsolo

2020 | 08’

Direção: Erica Maradona e Otto Guerra.

Classificação Indicativa: Livre.

DATA: 05/11 (sábado) – ÀS 19H

MOSTRA ACESSIBILIDADE

Filmes com recursos de acessibilidade

Aurora – A Rua que Queria

ser um Rio

Libras + legenda para surdos e

ensurdecidos + audiodescrição

Apneia

Libras + legenda para surdos e

ensurdecidos + audiodescrição

Batchan

Legenda para surdos

e ensurdecidos

Meu Nome é Maalum

Libras + audiodescrição

Vivi Lobo e o Quarto Mágico

Libras + legenda para surdos e

ensurdecidos + audiodescrição

Serviço:

1ª Semana Animadonas – As Donas da Animação

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – bairro São Francisco)

De 31 de Outubro a 05 de novembro de 2022.