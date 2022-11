Filme As Galochas

“China — luzes e sombras, sons e sonhos” é o tema da 7ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo, promovida pelo Instituto Confúcio na Unesp – que acontece de 15 a 30 de novembro, de forma online e GRATUITA para todo o Brasil. A programação conta com uma seleção de oito títulos contemporâneos e premiados que ficarão disponíveis na plataforma do Centro Cultural São Paulo (www.ccsplay.com.br) por todo o período do Festival e que não estão disponíveis em nenhum outro streaming no Brasil.

Com curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema pela Academia de Cinema de Pequim, e Lilith Li, foi coordenadora do Festival Internacional de Cinema de Macau, o evento que aconteceu presencialmente na capital paulista em outubro, traz longas com narrativas multidimensionais que quebram barreiras e estereótipos culturais. “São obras que retratam o nosso tempo e a nova geração em histórias cheias de verdade e sentimento numa perspectiva genuinamente chinesa”, observam os curadores.

Na programação estão “As galochas de Wangdrak” de Lhapal Gyal, indicado ao Urso de Cristal do Festival de Cinema de Berlim (Mostra Nova Geração) , a premiada animação “Reino de Terracota” de Ding Liang, Lin Yongchang, os diretores participarão de uma webinar dentro da Mostra, “Chaogtu e Sarula” de Wang Rui, vencedor dos prêmios de melhor direção no 33º Golden Rooster Film Festival e Melhor Contribuição Artística no 32º Festival Internacional de Cinema de Tóquio Baseado no romance “A Pastora” de Mo Yue, e “Quando a primavera chegar” de Li Gen, indicado ao Prêmio “White Mulberry” de Melhor Diretor Estreante, baseado numa experiência real do cineasta.

O evento realizado pelo Instituto Confúncio ainda traz “Acima das nuvens” de Liu Zhihai, Prêmio Tiantan de Melhor Filme no Festival de Cinema de Pequim, “Adoração” de Yang Zi, selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Busan (Coreia do Sul), e os documentários “O grande aprendizado” de Sun Hong, Wang Jing, Ke Yongquan, indicado ao Prêmio China Golden Rooster de Melhor Documentário, e “Tive a lua nas mãos” de Cheng Tsun-shing, considerado um dos dez filmes mais influentes de 2020 na China e que conta a história de vida de Yeh Chia-ying , grande mestra da poesia clássica.

A Mostra de Cinema Chinês de São Paulo é uma realização do Instituto Confúcio na Unesp, em parceria com o Centro Cultural São Paulo e a Spcine. Ela se tornou uma atividade cultural de grande influência e referência para a promoção e divulgação do cinema chinês no Brasil.

Programação completa e sinopses dos filmes: https://mostracinema.institutoconfucio.com.br

Serviço

7ª MOSTRA DE CINEMA CHINÊS

15 a 30 de novembro

ONLINE E GRATUITA

Classificação Indicativa: Livre

Onde assistir: www.ccsplay.com.br

Programação: https://mostracinema.institutoconfucio.com.br