Divulgação

No próximo dia 01 de dezembro, o Projeto Meros do Brasil inaugura estande destinado à preservação dos meros e da vida marinha no Museu de História Natural Capão da Imbuia, tradicional espaço de zoologia em Curitiba

Espécie ameaçada de extinção, o mero, nome científico Epinephelus itajara, é um peixe marinho da família Epinephelidae, a mesma de outras grandes garoupas como chernes e badejos. Presente em grande parte da costa brasileira, o mero chega a viver 40 anos e a pesar até 400kg.

Por sua imponência, pelo risco de extinção e importância para o ecossistema marinho, o mero

Leia mais no Barulho Curitiba