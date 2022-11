Foto: Carlos Renato/MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abrirá, excepcionalmente, na próxima segunda-feira, dia 14, véspera de feriado. Na terça, dia 15, o museu também funcionará em horário normal, das 10 horas às 18 horas, com acesso às exposições até 17h30. Os ingressos estão disponíveis no site ou na bilheteria física do MON.

O público poderá visitar todas as exposições atualmente em cartaz: “Afinidades II – Elas!”; “Poty, Entre Dois Mundos”; “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses (Colonialismo)”; “Sou Patrono”; “Fora das Sombras: Novas Gerações do Feminino na Arte Contemporânea”; “Recortes de um Lugar”; “Luz e Espaço”; “Grid”; “Bancos Indígenas do Brasil”; “África, Expressões Artísticas de um Continente” e “O Mundo Mágico dos Ningyos”, além do “Espaço Niemeyer”, “Pátio das Esculturas” e “Cones”.

Todos os museus estaduais estarão abertos e com exposições recém-inauguradas nesta terça-feira (15). Confira os endereços dos outros espaços, como Museu Paranaense, Museu de Imagem e do Som e Museu de Arte Moderna, AQUI.

Serviço:

Segunda e terça (dias 14 e 15)

Aberto das 10h às 18h, com acesso às exposições até 17h30

Museu Oscar Niemeyer – www.museuoscarniemeyer.org.br