Lucas Pontes

A oficina artística “Laboratório de Experiências: Nanquim”, no dia 7 (quarta-feira), abrirá a programação educativa de dezembro do MON. Ela é recomendada para maiores de 5 anos, mas a participação de um adulto responsável pela criança é obrigatória durante as atividades. As inscrições são liberadas 15 minutos antes e por ordem de chegada na fila. Atividade sujeita à lotação.

Os horários disponíveis serão das 13h30 às 15h e das 15h30 às 17h e a atividade será no Espaço de Oficinas, no subsolo do Museu.

No dia 14, às 14h, haverá uma oficina com o artista paranaense Emerson Persona. O ponto de partida será uma conversa sobre o papel da imagem na sociedade, relacionando suas políticas, particularidades e interesses. Logo após, serão propostas atividades de colagem.

Emerson Persona é graduado em Pintura e Especialização em História da Arte Moderna e Contemporânea, ambas pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (2009). Possui Mestrado em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2017). Atualmente é doutorando na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sua pintura “Maria Bueno” faz parte do acervo do MON e compõe a instalação da artista Maria Macêdo (Quitaiús – Ceará) na exposição “Afinidades II – Elas!”, em cartaz no MON, na Sala 3. O artista também está em cartaz com sua individual “Vermelho” no MuMA – Museu Municipal de Arte.

OFICINAS ARTÍSTICAS DO MON – As oficinas do Museu Oscar Niemeyer oferecem aos visitantes um espaço de criação e experimentação. O repertório de propostas, em constante atualização, conta com ações relacionadas às exposições em cartaz ou ao trabalho de artistas que possuem obras no acervo do MON.

As atividades são pensadas para crianças a partir dos 5 anos (sempre acompanhadas de um responsável) e buscam ampliar a vivência dos visitantes no espaço museológico, além de gerar experiências que contribuem para a sensibilidade e a criatividade.

Mais de 40 oficinas artísticas virtuais promovidas pelo MON estão disponíveis no Canal do YouTube da instituição.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Oficina Laboratório de Experiências: Nanquim

Dia 7/12, das 13h30 às 15h e das 15h30 às 17h

Inscrições liberadas 15 minutos antes, por ordem de chegada, atividade sujeita a lotação.

Oficina com o artista Emerson Persona

Dia 14/12, às 14h

Informações pelo fone (41) 3350-4448 ou educativo@mon.org.br