Roberto Dziura Jr./AEN

Terá início na quinta-feira (24) uma série de oficinas artísticas, promovidas pelo Museu Oscar Niemeyer, com participantes da exposição “Afinidades II – Elas!”. A primeira será de desenho, com a artista Leila Pugnaloni. A atividade é gratuita, mas é necessária a inscrição prévia.

A oficina revelará o desenho como processo criativo em que a velocidade e a leveza são características predominantes. Enfrentar a forma, representar, imaginar e projetar são desafios que o desenho evoca, e é a partir desse conceito que a artista guiará a atividade.

A exposição “Afinidades II – Elas!”, em cartaz na Sala 3, faz parte do projeto “Afinidades”, do MON, que teve início em 2021. Nesta segunda edição, um grupo de artistas mulheres, de diversas regiões do Brasil, foi convidado a participar, a partir de uma imersão na coleção permanente de obras do Museu Oscar Niemeyer.

Com curadoria de Marc Pottier, a mostra reúne dez artistas brasileiras, com a intenção de ser uma celebração da arte feita por mulheres.

SOBRE O MON – O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina. Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo, Grupo Focus e Moinho Anaconda.