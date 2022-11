Carlos Renato Fernandes

Estão abertas as inscrições para a nova edição do tradicional programa do Museu Oscar Niemeyer, “Uma Noite no MON”. Será no dia 26 de novembro, das 18h30 às 22h, com 30 vagas disponíveis ao público infantil de 8 a 11 anos.

As crianças devem, obrigatoriamente, estar acompanhadas de um adulto responsável. O tema desta edição será o aniversário de 20 anos do Museu Oscar Niemeyer, completados no mês de novembro.

“Uma Noite no MON” proporciona experiências no contato com a arte e a cultura, pela imersão lúdica e participativa. A atividade incluirá oficinas, desafios, brincadeiras e visitas mediadas nas exposições, além de um lanche.

A programação abordará os bastidores do Museu e foi elaborada especialmente para que a criança e o adulto responsável participem juntos, criando um ambiente de interação e conexão. Será permitida a participação de um adulto com até duas crianças.

Edição extra

No dia 19 de novembro, a mesma edição será realizada para crianças de instituições de acolhimento, numa parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Museu Oscar Niemeyer.

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina. Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo, Grupo Focus e Moinho Anaconda.

Serviço

Uma noite no MON

Dia 26/11, sábado

Horário: das 18h30 às 22h

Inscrições: pelo link bit.ly/UmaNoiteNoMON2022

Valor: R$ 130 por criança (o valor inclui a participação de um adulto responsável)