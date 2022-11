Kraw Penas/SECC

Os espaços culturais administrados pela Superintendência-Geral da Cultura do Paraná terão horários de funcionamento especiais nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. O Museu de Arte Contemporânea, Museu Casa Alfredo Andersen, Museu da Imagem e do Som, Museu Paranaense e Museu Oscar Niemeyer encerrarão suas atividades sempre uma hora antes das partidas. A Biblioteca Pública do Paraná também vai operar com horários diferentes.

Antes dos jogos, no entanto, é possível conhecer todos esses espaços. Os principais destaques de momento são a programação de aniversário dos 20 anos do Museu Oscar Niemeyer; a exposição “Ante ecos e ocos”, do Museu Paranaense, reflete narrativas historicamente construídas sobre a população afro-paranaense; o Alfredo Andersen tem uma exposição sobre Maria Bueno, “Maria Bueno e tantas outras”; e o Museu da Imagem e do Som com uma exposição do fotógrafo Marcelo Weiss em São Tomé e Príncipe, país insular da África Central.

Confira a agenda com datas e horários:

Quinta-feira | 24.11 | Biblioteca aberta até 14h30; museus abertos até 15h.

Segunda-feira | 28.11 | Biblioteca aberta até 14h30; museus fechados para manutenção e limpeza (como em toda segunda-feira), exceto Museu Paranaense, que funcionará das 10h às 12h.

Sexta-feira | 02.12 | Biblioteca aberta até 14h30; museus abertos até 15h.