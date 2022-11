Kraw Penas/SECC

Na próxima terça-feira (22), a partir das 19h, o Museu Paranaense recebe mais uma programação musical gratuita em seu auditório. Neste dia acontece o concerto de lançamento do disco “Atlantis”, o mais novo trabalho do artista feroico-brasileiro Andras Atlason.

O concerto tem duração prevista de 50 minutos, e o evento contará com músicos convidados, arranjos personalizados, leitura de poemas e assinatura de CDs.

O disco “Atlantis” é formado por 12 faixas que colocam a música, a litografia e a literatura em um diálogo entre o mundo nórdico e o mundo lusófono. Já descrito como uma “ponte entre Danilo Caymmi e King Crimson”, a dificuldade de categorização do gênero desse disco é o melhor convite para o universo de seus artifícios musicais combinados com a litografia do artista feroico Marius Olsen.

Seis das músicas são baseadas em poemas em línguas nórdicas (em especial o feroico) e as outras seis baseadas em poemas em português – refletindo assim o próprio artista e sua identidade entre o mundo de seu pai escandinavo, das Ilhas Faroé (território dinamarquês) e sua mãe brasileira – ambos violonistas clássicos.

SOBRE O ARTISTA – Andras Atlason é um músico, compositor e antropólogo, cuja música reflete sobre a identidade humana na diversidade de sua expressão sonora. Estudou piano com Davi Sartori e Olga Kiun, complementando sua educação musical com aulas de composição e harmonia com os professores Márcio Steuernagel, Osvaldo Colarusso e Samuel Andreyev.

Seu trabalho criativo na década de 2010 deu origem a “Ut” (2011), um álbum de piano solo, bem como o EP “Ritoli” (2013) e o disco “Shogyoumujou” (2016) com o duo de rock progressivo Da Zai. Desde então, como compositor e produtor musical, seu trabalho independente alcançou mais de 20 artistas em nove países. “Atlantis”, lançamento de 2022 pela gravadora TUTL Records, é o primeiro disco solo de sua carreira.

Serviço:

Concerto de lançamento do disco “Atlantis”, de Andras Atlason

Terça-feira, 22 de novembro de 2022, às 19h

Auditório do Museu Paranaense (MUPA). Entrada gratuita

Rua Kellers, 289, São Francisco – Curitiba