Reprodução Instagram

Anitta perdeu o Grammy 2023 na categoria artista revelação para a cantora de jazz Samara Joy, de 23 anos. Inconformados com o resultado, os fãs da cantora brasileira invadiram o post em que a vencedora comentava o prêmio, na madrugada desta domingo, 6, para atacá-la. “Roubo”, “Devolve o prêmio da Anitta”, “Não merecia”, “Quem é essa?” foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs de Anitta no perfil de Samara. Também disseram que a artista não era bem-vinda no Brasil. Outro fã escreveu: “Amor vc é BELIÍSSIMA! Tem a voz linda! (…) Mas amore não era pra ser seu, você destruiu o sonho de toda uma nação”.

Houve também quem tentou amenizar o momento dos ataques. Em uma das mensagens, era possível ler, em inglês: “Como brasileiro, estou devastado pela minha garota Anitta, mas, como fã, parabéns. Muito Merecido”. A cerimônia de premiação do Grammy 2023 foi realizada neste domingo, dia 5, em Los Angeles, nos EUA.