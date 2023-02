Divulgação

O carnaval está batendo na porta e é claro que os artistas brasileiros já começam a se dedicar nos lançamentos. Afinal, o hit do carnaval pode mudar uma carreira. O especialista em distribuição digital e CEO da Lujo Network, Jeff Nuno, relembrou três dos maiores hits de carnaval dos últimos anos.

1- Metralhadora — Banda Vingadora (2016)

A música “Metralhadora” foi o marco do carnaval de 2016. A canção começou a viralizar do fim de 2015 até o início de 2016. “A música foi feita para ser um hit. Uma curiosidade incrível é que o clipe da música foi inspirado no filme Mad Max. E a coreografia viralizou tanto quanto a letra. Até hoje é difícil encontrar quem não saiba a “dancinha” da vingadora”, pontuou Jeff.

2- Que Tiro Foi Esse? — Jojo Maronttinni (2018)

A música da funkeira Jojo Maronttinni, mais conhecida como Jojo Toddynho, foi um estouro logo no início de 2018.

Segundo Jeff, a música começou como um meme, mas acabou virando um dos principais hits do ano.

3- Jenifer — Gabriel Diniz (2019)

O hit imbatível da carreira de Gabriel Diniz foi a música Jenifer. Com um clipe com enredo super legal, segundo Jeff, a música foi muito mais do que o hit do carnaval, mas sim o que fez o cantor ser reconhecido nacionalmente pouco antes da tragédia que acabou na sua morte.

Segundo Jeff, algumas coisas ajudam na hora da produção de músicas predestinadas a serem hits de carnaval. “Letra chiclete, coreografia e ritmo dançante já são ótimos passos. Não tem como tentar fazer uma música muito romântica, por exemplo “, finalizou.