Reprodução Instagram

O primeiro show da tournê e Paul Di’ Anno, ex vocalista da banda Iron Maiden desapontou muitos fãs, segundo os relatos nas redes sociais. A apresentação em Fortaleza nesta noite de sexta-feira, 27 de janeiro, foi considerada um desastre.

Não são poucos os relatos nas redes sociais de fãs decepcionados com a performance de Di’Anno. Uma fã reclamou do preço cobrado para ele ‘não tocar nem cinco músicas’.

Que foi esse show do Paul Di'anno em Fortaleza !?🤡🤡🤡

Não tocou nem 5 músicas, reclamando de tudo parou 400 vezes demora para entrar cada música uma pausar do nada saiu com raiva e acaba o show sem nenhum explica, foda que não foi

Barato o ingresso!! — Lily jansen (@LilianeSena13) January 28, 2023

Eu não tinha grandes expectativas sobre os shows do Paul Di’Anno, mas fiquei pesarosa com os comentários e stories da galera que foi no show de Fortaleza ontem. — Thays Costa (@missentropia_) January 28, 2023

A turnê com 31 shows pelo País foi bastante criticada pelo tamanho. O vocalista tem 65 anos e está com a saúde bastante debilitada pelos excessos de cigarro e bebida. Diabético, ele passou recentemente por uma cirurgia no joelho e atualmente anda com a ajuda de uma cadeira de rodas.

Além do vocalista a banda que o acompanha também recebeu criticas. Segundo os relatos, eles erraram as músicas da banda principalmente os tempos e as entradas de solo.

Vale ressaltar aos fãs que ele tem show agendado para Curitiba em fevereiro. Resta torcer para que até lá a banda esteja melhor preparada.