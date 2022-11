Divulgação

O público de Curitiba vai vibrar com o som do MUV – Movimento Uniformemente Variado em um show com uma das divas da música preta brasileira, Paula Lima. A Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural de Curitiba promovem o evento em comemoração aos cinquenta anos do Teatro Paiol. Como o espaço cultural passa por reformas, o show ocorrerá no Canal da Música no dia 19 de novembro às 20 horas.

Com uma voz singular, Paula faz parte da história da música brasileira. Paulistana, nascida no bairro da Vila Mariana, a diva acumula cinco álbuns solos que rodaram o país e o mundo. O público vai ouvir músicas que vão do samba ao soul, passando pelo jazz e grooves de funk, entre outros ritmos da música de matriz africana. No repertório estão composições autorais do MUV e dos compositores Cassiano, Jorge Ben Jor, Macau, entre outros. As canções são marcadas pelo swingue e pela afinidade da banda com as influências musicais de Paula Lima, entre elas Quincy Jones (produtor de Michael Jackson), Ella Fitzgerald, Elza Soares, Ed Motta, Tânia Maria, Carlos Dafé e Gerson King Combo.

