Divulgação

O público de Curitiba vai vibrar com o som do MUV – Movimento Uniformemente Variado em um show com uma das divas da música preta brasileira, Paula Lima. A Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural de Curitiba promovem o evento em comemoração aos cinquenta anos do Teatro Paiol. Como o espaço cultural passa por reformas, o show ocorrerá no Canal da Música no dia 19 de novembro às 20 horas.

