Cindy Napoli

Estudantes da rede pública de Morretes, no litoral do Paraná, vão encerrar o ano com a presença mais do que especial do MUV, o Movimento Uniformemente Variado. Eles terão acesso a uma programação artístico-educacional voltada à valorização da cultura negra. O projeto “O Som do MUV e a música negra nas escolas estaduais” estará na cidade nos dias 12 e 13 de dezembro, das 19h às 23h, no Colégio Estadual Vereador Osny David Fraga.

A participação dos estudantes é gratuita e tem o apoio da Copel através do Profice, o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná. No final de novembro o projeto já esteve em Bocaiúva e Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, e em Antonina, também no litoral.

A passagem por Morretes estava prevista logo depois de Antonina. Os músicos inclusive já estavam na cidade onde encerrariam a circulação, mas foram surpreendidos pelos transtornos causados pelas chuvas intensas que atingiram a região e tiveram que adiar o encontro para esta nova data, encerrando o ano letivo.

O SOM DO MUV

O projeto leva aos estudantes da rede pública a oficina “Som e Movimento” ministrada por Kátia Drumond, diretora artística, compositora e vocalista do MUV. Já o músico e compositor Ricardo Verocai ministra a oficina “História da Música Moderna da Periferia Urbana” ao lado de Evangivaldo Santos (contrabaixista e compositor) e Samir Souza (baterista). O encontro termina com um pocket show para a comunidade escolar.

O MUV

O MUV – Movimento Uniformemente Variado tem mais de vinte anos de estrada. O projeto musical foi criado em 1999, no Rio de Janeiro, pelo produtor musical, tecladista, compositor e arranjador Ricardo Verocai e sua parceira, a cantora, compositora e atriz Kátia Drumond. Desde 2005 o MUV migrou para Curitiba e a cada novo ciclo convida parceiros diferentes.

Na discografia do MUV constam os álbuns “Os Movimentos” (2006), “Minha Gente Brasileira” (2011) e “Acordes Daqui Música Feita em Curitiba” (2013); além dos EP’s “Guardiões do Groove” (2019) e “Bairro Black” (2021). As composições têm participações de Arthur Verocai, Carlos Dafé, Macau, Pato Banton, Paulinho Branco, Glauco Sölter, Michele Mara, entre outros.

SERVIÇO

O SOM DO MUV E A MÚSICA NEGRA NAS ESCOLAS ESTADUAIS

12 e 13 de dezembro de 2022, das 19h às 23h

Local: Colégio Estadual Vereador Osny David Fraga em Morretes/PR

Participação gratuita

Mais informações: www.instagram.com/muv.brasil