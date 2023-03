Marcos Hermes/Divulgação Escritório de Comunicação RB

O cantor Ney Matogrosso volta a Curitiba no dia 24 de junho, com o show Bloco na rua, no Grande Auditório do Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/nº). Na próxima segunda-feira, dia 20, começa a venda dos ingressos via DiskIngressos (www.diskingressos.com.br).

O set list do show revela a diversidade do repertório com mais de 20 canções. Estão lá: “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê; “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores);“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro), “Yolanda” do compositor cubano Pablo Milanés e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo).

Leia mais no Barulho Curitiba