Eduardo Simões

O espetáculo de dança contemporânea “Rota”, de Bia Figueiredo, faz temporada de estreia em Curitiba de 1 a 11 de dezembro de 2022, no Espaço Nó, no bairro Juvevê, de quinta a domingo às 20h. A criação teve a colaboração e é pensada para pessoas com deficiência visual. “Esse trabalho surge da vontade de criar uma dança na qual o sentido visual não seja imprescindível para a expectação. É uma tentativa de deslocamento dos códigos visuais que podem compor uma dança”, revela Bia.

O trabalho tem direção do artista selvático Gabriel Machado e a colaboração dramatúrgica do poeta Francisco Mallmann e da professora de artes Juliana Partyka. “Rota” tem ainda a colaboração das artistas Jo Mistinguett na sonoplastia, Patrícia Cipriano como figurinista, Semy Monastier na iluminação e colaborações de Helen Mieko, Manoel Negraes e Wagner Bitencourt. A produção é de Cândida Monte e Moira Albuquerque.

PESSOAS CEGAS OU COM BAIXA VISÃO

Durante o processo criativo, Bia conviveu com pessoas cegas ou com baixa visão em oficinas no Instituto Paranaense de Cegos e no Centro de Capacitação em Artes Guido Viaro. E ainda fez mostras do processo para colher impressões sobre as cenas.

“É um convite para a imaginação, para a fabulação de danças para além do corpo humano. Corpo em movimento, sons e palavras são ativadores de rotas coreográficas, descritas, dançadas e faladas em tempo real. É um chamado para imaginar mundos”, completa Bia.

A entrada é gratuita e é possível reservar os ingressos pela plataforma Sympla. São apenas vinte lugares por sessão. O espetáculo tem o apoio da Divesa e da Phil Young’s através da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba.

SOBRE A ARTISTA

“Rota” teve colaboração de pessoas cegas e com baixa visão (foto: Eduardo Simões)

Bia é uma artista da performance e das mídias visuais. É de Botucatu, no interior de São Paulo, e está em Curitiba entre idas e vindas desde 2007. Interessa-se por poéticas e políticas do corpo em seus múltiplos desdobramentos e é graduada em Produção Cênica pela Universidade Federal do Paraná.

É pesquisadora independente do movimento em interação com processos regenerativos intrínsecos ao corpo e à Terra. Entre seus principais trabalhos estão Bimobaba (2017) e a performance Polvo (2020).

SERVIÇO | DANÇA CONTEMPORÂNEA

“Rota”, de Bia Figueiredo

1 a 11 de dezembro de 2022 – de quinta a domingo, 20h

Local: Espaço Nó (Travessa Dr. Flávio Luz, 100, Juvevê – Curitiba/PR)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre