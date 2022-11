Kraw Penas/SECC

A Agência Estadual de Notícias reúne os principais destaques da programação das instituições culturais do Estado. Entre estreias, novidades e programações em cartaz, há opções gratuitas e livres para todos os públicos.

Os destaques são a Noite do MON, que proporciona um passeio lúdico para o público infantil; a oficina “A Música do Corpo e Suas Possibilidades”, no Canal da Música; a estreia de Roberto Tibiriçá como diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP); e as exposições históricas “20 Anos de Faxinal das Artes: lacunas e processos”, no MAC, “Ante ecos e ocos”, no Mupa; e “Kalk – 91 anos de história”, no MIS.

MUSEU OSCAR NIEMEYER

MON na Escola

Práticas colaborativas no espaço do museu. É possível pensar práticas colaborativas que promovam o estudo das culturas africanas e afro-brasileiras em sala de aula a partir do acervo do Museu Oscar Niemeyer? Nesse encontro, vamos pensar juntas e juntos em como ampliar essa possibilidade. Com a mestre em Educação e pesquisadora Andrea Barbosa. Local: Espaço de Oficinas e miniauditório. Inscrição pode ser feita AQUI. Dia 30 de novembro. Horário: 14h.

Noite no Museu

O MON realiza neste sábado (26), das 18h30 às 22 horas, “Uma Noite no MON”, atividade para o público infantil de 8 a 11 anos. “Uma Noite no MON” proporciona experiências no contato com a arte e a cultura, pela imersão lúdica e participativa. A atividade incluirá oficinas, desafios, brincadeiras e visitas mediadas nas exposições, além de um lanche. As 30 vagas já foram preenchidas.

MUSEU PARANAENSE

“Ante ecos e ocos”

Na exposição “Ante ecos e ocos”, aberta esta semana, voz e silêncio se entrecruzam para refletir sobre narrativas historicamente construídas sobre a população afro-paranaense de um lado e memórias compartilhadas em entrevistas recolhidas pelo Museu Paranaense de outro. Desse entrecruzamento despertam biografias, sentimentos, sensações – subjetividades entre a cultura material exposta e sua ressignificação individual e coletiva perante os depoimentos recolhidos. O projeto de curadoria compartilhada que dá origem à exposição foi proposto visando atualizar a narrativa museal dos afro-paranaenses na instituição. Para isso, os departamentos de Antropologia e História realizaram um amplo levantamento de cultura material e apresentaram a um grupo de pesquisadores e artistas negros convidados para construir coletivamente a exposição. Foram realizadas 16 reuniões ao longo de 2022 para construir o fio condutor e as entradas possíveis de diálogo entre interesse acadêmico, museal, artístico e representativo dos afro-paranaenses.

“Sem Querer ou a Vida de Íris”

Além das mostras em cartaz, neste domingo (27) o público visitante poderá conferir o lançamento do livro “Sem Querer ou a Vida de Íris”, com autoria de Isadora Hofstaetter e ilustrações de Carla Irusta. Apesar de voltado às crianças, as autoras explicam que o livro não é destinado apenas para o público infantil já que narra uma jornada de autoconhecimento. O evento começa às 10h, no MUPA, e haverá distribuição gratuita de exemplares.

CANAL DA MÚSICA

O Canal da Música recebe neste sábado (26), às 20 horas, como parte do Festival Baticum, a oficina “A Música do Corpo e Suas Possibilidades” com André Hosoi. A oficina visa aprofundar a relação da percussão corporal com alguns modos de se produzir música, seja ela de forma individual ou coletiva. O curso abordará a produção de timbres, sequências de combinações de padrões rítmicos, desenvolvimento psicomotor por meio de exercícios com o corpo e jogos coletivos trabalhando a escuta, a técnica trabalhada e também a composição e a improvisação. Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). Vendas AQUI.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Novo regente da OSP

O maestro Roberto Tibiriçá assume como diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) com repertório brasileiro neste domingo (27). No programa estão as icônicas “Três Danças” e “Choro Para Piano”, de Mozart Camargo Guarnieri, e as “Bachianas nº 8”, de Heitor Villa-Lobos, encerrando a temporada de 2022 da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP). O concerto que serve como boas-vindas ao condutor acontece no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) às 10h30, com a participação especial da pianista Olga Kopylova. Os ingressos estão à venda no Ticket Fácil, a R$ 10 (meia) e R$ 20.

“Tum Tá” – espetáculo da Escola de Dança Teatro Guaíra

“Tum Tá”, o novo espetáculo da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG) encerra as atividades em 2022 da escola. O título é uma referência ao som do coração. Cada sequência da montagem coloca o órgão – tanto no sentido biológico quanto simbólico – como o grande protagonista. As apresentações acontecem nos dias 25 de novembro, às 20h (cerimônia de formatura, com apresentação aberta ao público), 26 de novembro, às 20h, e 27 de novembro, às 18h, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Fácil, a R$ 10 (meia) e R$ 20.

Eventos externos

Musicais – 7° Festival Projeto Broadway – Com os espetáculos: “O Grande Circo Místico”; “Clube dos Corações Partidos: um musical em quadrinhos”; “Bombshell: todas as mulheres têm um pouco de Marilyn”. 25, 26 e 27 em vários horários, no Teatro José Maria Santos. Preços: R$ 62,00 (inteira) no Ticket Fácil.

Show – Ninah Jo – Apresentações: 26 de novembro de 2022, às 20h. Auditório: Salvador de Ferrante (Guairinha). Preços: R$ 50,00 (inteira) no Ticket Fácil.

Concerto – “Espetáculo Disney em Concerto” – Banda do CEP – Apresentação: 29 de novembro, às 20h – Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha). Espetáculo gratuito.

Evento – Conexões Vale do Pinhão – palestras: 30 de novembro, 19h, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão). Entrada: doação de um quilo de alimento não perecível.

Teatro – “A Terceira Margem” – Apresentação: 01 de dezembro, às 20h – Teatro José Maria Santos. Preço: R$ 40,00, no Ticket Fácil.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

O final de semana também é uma oportunidade para visitar ou revisitar a exposição em cartaz na sala 09 do MAC no MON, “20 Anos de Faxinal das Artes: lacunas e processos”. Com curadoria de Jhon Voese, a mostra apresenta ao público um olhar retrospectivo e reflexivo sobre Faxinal das Artes, um importante marco na história da arte contemporânea paranaense e brasileira. O MAC Paraná está operando temporariamente nas salas 08 e 09 do Museu Oscar Niemeyer devido às reformas em sua sede original, e portanto segue horários de funcionamento e valores de ingressos do MON.

MUSEU CASA ALFREDO ANDERSEN

Talk sobre arte tech

O segredo para o futuro da arte pode estar em nossa capacidade de estreitar a colaboração entre os agentes humanos e não humanos, que está apenas começando a ser explorada. É sobre isso que Patrícia Fanaya, Joseane Daher e Michelle Serena, criadoras do projeto 3eyes.experience, irão conversar no bate-papo “Tecnologias inteligentes também fazem arte?”, que acontece dia 29 de novembro, às 17h, no MCAA.

“Pinturas Matéricas”

Está em cartaz no Instituto Mirtillo Trombini, na cidade de Morretes, a exposição “Pinturas Matéricas”, que conta com a produção desenvolvida ao longo de 2022 pelos 32 artistas do ateliê do Museu Casa Alfredo Andersen, sob orientação do artista e professor Lavalle. Cada artista experimenta em suas pinceladas diferentes técnicas para criar entre tinta e tela relevos. O Instituto Mirtillo Trombini fica na rua Largo Lamenha Lins, 66 – Centro, Morretes, Paraná.

Oficina literária gratuita

Nesta sexta (25) ocorre mais uma oficina literária “Quem conta um conto aumenta um ponto”, a última de 2022. O encontro acontece das 14h às 16h, tempo de aprender e trocar experiências literárias com a mediadora Maria Ângela Marques e o material temático de cada encontro é entregue aos participantes. Para participar, não é necessário leitura prévia ou inscrição. Entrada gratuita.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Cineclube Cerejeira

A última sessão do Cineclube Cerejeira do ano acontece na próxima quinta-feira, 01/12, às 14h30. Levantando o tema “O Fantasma da Ópera: Uma reflexão sobre a memória em Magnetic Rose”, Pedro Costa e Fernando Honda apresentam a discussão cinematográfica com olhares voltados ao filme “Magnetic Rose” (1995), dirigido por Katsuhiro Otomo, Koji Morimoto e Tensai Okamura. Não é necessária inscrição, e o texto que baseia a sessão pode ser encontrado neste link.

“Kalk, 91 de história”

Confira a exposição “Kalk – 91 anos de história”, que homenageia a trajetória do curitibano José Kalkbrenner, expert da fotografia publicitária e do fotojornalismo. É um passeio e tanto nas memórias desse ícone, consagrado como uma lenda viva na história da comunicação do Paraná.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ

Hora do Conto – Contação de histórias com o grupo Era Uma Vez, seguida de atividade artística sobre o conteúdo apresentado. Sexta-feira (25), às 11h, na Seção Infantil. Gratuito.

Cine Pipoca – “Os Sem Floresta” (dublado, classificação livre). Exibição de filme com distribuição de pipoca para o público, Sexta-feira (25), às 14h30, no Auditório. Gratuito.

Sábado Lúdico – Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG e card games, no sábado (26), às 11h30, na Seção Infantil. Gratuito.

Cine Inclusivo – Sessões de filmes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Títulos disponíveis neste mês: “A Mulher Invisível” (classificação 14 anos), “Madagascar” (classificação 12 anos) e “Operação Babá” (classificação 12 anos). Agendamento pelo telefone (41) 3221-4985.

Sexta-feira (25), das 8h30 às 18h, e sábado (26), das 8h30 às 13h, na Seção Braille. Gratuito.

“O Sol Entra, Abro as Portas da Alma” – Exposição com poemas e colagens da artista Naná Ribeiro. Sexta-feira (25), das 8h30 às 18h, e sábado (26), das 8h30 às 13h, na Seção Multimeios. Gratuito.

“39 Anos em 39 Imagens de Curitiba” – Exposição com trabalhos de dez fotógrafos convidados pela equipe do jornal Bem Paraná. Sexta-feira (25), das 8h30 às 20h, e sábado (26), das 8h30 às 13h, no Hall térreo. Gratuito.

ENDEREÇOS

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3350-4468 / 3350-4448

Museu Paranaense (MUPA)

Rua Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3304-3300

Museu da Imagem e do Som (MIS-PR)

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3232-9113

Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro, Curitiba – PR

(41) 3221-4951

Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA)

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco, Curitiba – PR

(41) 3222-8262

Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR)

Funcionando temporariamente no Museu Oscar Niemeyer, Salas 8 e 9

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba – PR

(41) 3323-5328 / 3222-5172

Sala Adalice Araújo

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro

Canal da Música – Grande Auditório

Rua Julio Perneta, 695 – Mercês, Curitiba – PR

(41) 3331-7579

Centro Cultural Teatro Guaíra

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo s/n – Centro, Curitiba – PR

Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba – PR

Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini Guaíra) – Rua Amintas de Barros s/n – Centro, Curitiba – PR

Teatro José Maria Santos – Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco, Curitiba – PR.