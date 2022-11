Joâo Urban

Com um processo criativo único, Paulo Leminski é um dos nomes mais cultuados e com aura pop da literatura brasileira nos últimos anos. Agora, a obra do escritor prolífico, versátil e multitalentoso voa mais alto com o lançamento de edições de sua obra na Espanha e na Itália, além da mostra Múltiplo Leminski, que abre para visitação na capital italiana no Instituto Guimarães Rosa. Tudo para coroar um momento especial para um autor que vem sendo redescoberto por novas gerações de leitores.

Leia mais no Barulho Curitiba