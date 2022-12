Lucilia Guimarães

Alaúde Renascentista, Guitarra Barroca, Cravo e Viola de Gamba, instrumentos barrocos e renascentistas estão entre os cursos de Música Antiga da 40ª Oficina de Música de Curitiba. O evento, que acontece entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro de 2023, tem sete cursos com grandes professores internacionais que não precisam de seleção prévia para realização. As inscrições estão abertas no site.

