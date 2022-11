Bruno Araújo

O Centro Cultural Teatro Guaíra receberá as montagens de três produções e um simpósio de canto do VIII Festival de Ópera do Paraná, que acontece de 8 a 13 de novembro, com entrada franca para todos os interessados.

A programação abre com o 5º Simpósio Brasileiro de Canto, tendo as professoras Emerli Schlögl ministrando uma importante palestra sobre Técnica Vocal e a professora Débora Bérgamo com a História do Teatro Musical.

O diretor geral do evento, Gehad Hajar, frente ao festival pelo oitavo ano consecutivo, disse que aguarda o retorno da população ao teatro depois do período pandêmico: “A manutenção da gratuidade de toda a programação e a retomada das produções encenadas são as demonstrações de superação dos últimos dois anos que brecaram quase toda indústria criativa”, enfatiza.

A edição deste ano conta com a direção artística da veterana atriz Ítala Nandi, que este ano completou 80 anos de idade e 63 de carreira. Para ela, a música nos permite sair do pessimismo pós-moderno. “Por quê? Porque o novo mundo, quântico, atual, ainda não se encontra claramente manifesto, e as pessoas não conseguem reconhecer o novo contexto sociocultural para julgar uma obra que já se encontra nele”, argumenta.

A programação operística começa com duas récitas de O Elixir do Amor, de Donizetti, produzido pelo Núcleo de Performance da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Também haverá apresentações de cenas do musical Os Miseráveis, de Claude-Michel Schönberg, baseado na obra de Victor Hugo. “A história se passa em plena Revolução Francesa e narra a trajetória de Jean Valjean, homem pobre que ficou 19 anos preso por roubar pão para sustentar sua família” conta a diretora de produção Lúcia Jatahy.

Ópera comemorativa à Independência do Brasil

O encerramento do evento fica para uma ópera contemporânea brasileira: “Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra”, com libreto sobre poesia de Luiz Carlos Prestes Filho, conta os momentos derradeiros de Tiradentes, o protomártir da Independência do Brasil, que se comemora o bicentenário neste ano.

O autor do libreto que também é compositor da música juntamente com Lucas Bueno, defende que Tiradentes foi “o verdadeiro herói da independência” e não Dom Pedro I.

As apresentações serão na Casa Eliseu Voronkoff, em Araucária, e no Guairinha. Os arranjos são de Modesto Fonseca, com execução de orquestra de cordas da Universidade Federal de São João del-Rei.

Para Silvia Berg, compositora de música contemporânea, “as melodias da obra são canções tem um misto de brasilidade com resquícios melódicos russos em diferentes proporções”.

Não é necessário retirar ingressos e os espaços abrem uma hora antes de cada récita. Toda programação pode ser consultada em www.festivaldeopera.org.

O diretor geral do evento, Gehad Hajar, coloca-se à disposição para mais informações mediante agendamento de entrevista pelo fone +55 (41) 98414-8416.

SERVIÇO:

VIII Festival de Ópera do Paraná

de 8 a 13 de novembro de 2022

Centro Cultural Teatro Guaíra e Casa Eliseu Voronkoff

ENTRADA GRATUITA

PROGRAMAÇÃO

• O Elixir do Amor (ópera)

11 de novembro – 20h

12 de novembro – 20h

Guairinha

• Les Misérables (musical)

11 de novembro – 21:30h

12 de novembro – 21:30h

Guairinha

• Molhem Minha Goela com Cachaça da Terra (ópera)

12 de novembro – 18h

Casa Eliseu Voronkoff (Araucária)

13 de novembro – 18h

Guairinha

5º Simpósio Brasileiro de Canto

• Técnica Vocal (Profª Emerli Schlögl)

8 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)

• História do Teatro Musical (Profª Débora Bérgamo)

9 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)

• Apresentações e comunicações de pesquisas acadêmicas

10 de novembro – 10h

Miniauditório (Teatro Guaíra)