A orquestra Ladies Ensemble realiza em novembro o concerto Holodomor, um espetáculo realizado pelo Ministério do Turismo e Centro Cultural Solar do Rosário. As apresentações acontecem no Auditório Regina Casillo, no centro de Curitiba. Com direção artística e musical de Fabiola Bach Akel, o concerto homenageia a Ucrânia em um programa dedicado a obras folclóricas e de compositores contemporâneos do país, com participações do coral do Folclore Ucraniano Barvinok e da cantora Tatiana Pyrogova – destaque do Coro Nacional da Ucrânia Veryovka e artista honorária do país. As apresentações acontecem nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo) às 17h.

Ao abordar a guerra atual e a tragédia do Holodomor – a Grande Fome que matou milhões na Ucrânia durante o regime soviético de Joseph Stalin –, o espetáculo transforma a história de tristeza em arte e apresenta a beleza da cultura ucraniana como símbolo de resistência, esperança, tradição, impacto e equilíbrio para a plateia. A orquestra apresenta histórias da resistência ucraniana, conectando textos de cartas enviadas por sobreviventes às obras do programa.

O convite a uma solista mulher e ucraniana reforça esses conceitos. Além de representar suas conterrâneas em um momento de grandes dificuldades para as mulheres de seu país, Tatyana Pyrogova traz a tradição do Coro Veryovka – um dos maiores exemplos de folclore para grupos como o Barvinok, da Sociedade Ucraniana do Brasil, que mantêm a cultura ucraniana na diáspora e vêm sendo, desde sua criação, uma vitrine da Ucrânia para o mundo.

Programa

Além de canções tradicionais como “Oi Tchei Toi Kin Stoiit” – apresentada com arranjo do maestro ucraniano Oleksandr Cheberko e as solistas Oksana Meister (violino) e Priscila Malanski (piano) –, o programa inclui obras de compositores e poetas ucranianos como Myroslav Skoryk, Yevhen Stankovych, Yurii Shevchenko, Lev Lepkyĭ e Taras Schevchenko. O regente principal será Felipe Melnyk Oresten, maestro do Folclore Ucraniano Barvinok, que também assina a direção artística e musical do espetáculo.

O maestro da Ladies Ensemble, Roberto Ramos, rege duas obras: “Stoiit Hora” – mais uma canção folclórica com arranjo de Cheberko e solo de Maria Bellorin Montano (violoncelo) – e o movimento “Lacrimosa”, do Réquiem de Mozart – única peça de fora do repertório ucraniano, com participações de Renata Guidelli (soprano), Andressa Sousa (mezzo-soprano), Yago Strugulski (tenor) e Luiz Monteiro (baixo).

A Ladies Ensemble

Primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil, a Ladies Ensemble atua desde 2009 e reúne musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. A orquestra é expoente em um universo com diminuta presença feminina em posições de liderança e mostra que mulheres podem ser protagonistas em uma orquestra.

O apoio a causas da mulher é uma de suas missões centrais — entre elas, a conscientização sobre o câncer de mama. Para isso, produz iniciativas como o “Concerto das Rosas” — espetáculo apresentado para milhares de pessoas entre 2017 e 2018 com o objetivo de arrecadar fundos para a compra de próteses mamárias.

Hoje com “casa própria” no Auditório Regina Casillo, a Ladies Ensemble tem entre suas missões a formação de plateia, a democratização da música clássica e a formação de musicistas. Desde seu início pioneiro como noneto, em 2009, até hoje, a orquestra influencia e inspira outras mulheres a seguirem seus sonhos e paixões sem medo.

A qualidade musical e artística da Orquestra Ladies Ensemble tem possibilitado parcerias com músicos de grande talento e renome, como o pianista Arnaldo Cohen, as cantoras Fortuna, Daniele de Oliveira e Masami Ganev e as violinistas Carolina Kliemann e Soraia Landim.

O projeto anual “Orquestra Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo” foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, e conta com patrocínio das empresas BHS Corrugated, Oregon, Nórdica Veículos, Guararapes, Impextraco, Tintas Dacar, Sollo Sul, Ferragens Negrão, Transunion, Abase Vet, Grupo Barigui Veículos, Grasp, Milium, Trutzschler, Agrosul Catarinense, GV2C, Tintas Alessi, Fobras, PASA, Delta Cable, Plast & Pack, M.A. Máquinas, Dissul, Stampa Food e Perkons. A Instituição beneficiada é o Hospital Pequeno Príncipe.

A realização é do Solar do Rosário, espaço particular de Arte e Cultura em Curitiba fundado em 1992. Com Direção geral de Lucia Casillo Malucelli e Direção Musical de Fabiola Bach Akel.

Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria amada Brasil, Governo Federal.

Serviço:

Ladies Ensemble – Holodomor

Datas: 26 e 27 de novembro de 2022

Horário: Sábado e domingo às 17h.

Local: Auditório Regina Casillo – Rua Lourenço Pinto, 500, Centro, Curitiba – PR

Ingressos: R$ 35 (inteira) / R$ 17,50 (meia)

Vendas pelo Disk Ingressos: (41) 3315-0808 | diskingressos.com.br/

Estacionamento gratuito no local