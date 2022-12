Jonas Magalhães

Referência na música orquestral em Santa Catarina, com um público estimado em mais de 40 mil pessoas ao longo da primeira década de atuação, chega o momento em que a Orquestra Prelúdio Joinville transpõe o mapa catarinense e realiza sua primeira apresentação em Curitiba. Os paranaenses poderão prestigiar o concerto do projeto “Orquestra Prelúdio, Difusão Cultural” no dia 11 de dezembro, domingo, às 10h na Comunidade do Redentor (Rua Trajano Reis, 199).

No repertório, grandes obras do período Clássico assinadas por Mozart: “Concerto em Ré Maior” e “Concerto em Sol Maior” (KV 107), assim como o “Concerto para uma Noite de Natal”, do compositor barroco italiano Arcângelo Corelli.

É um projeto marcante para o grupo – em especial para o maestro Rafael Huch, que realizou sua formação em Composição e Regência, assim como a especialização em Gestão e Educação Musical em Contexto Comunitário na cidade de Curitiba.

Huch fez sua graduação em composição e regência na Universidade Estadual do Paraná, em um período de seis anos em que morou em Curitiba e, também, criou a Orquestra. “Alcançamos mais de uma década em atividade e será um momento especial de reencontros, inclusive alguns de meus colegas na época farão uma participação. E tocar na Comunidade Redentor, que é um espaço muito especial com boa acústica, com certeza será também muito especial para nós”, pontua. “É muito gratificante poder voltar e também mostrar o trabalho que está sendo feito fora da cidade por alunos que tiveram sua formação na antiga FAP”, completa.

Sobre a orquestra – A Orquestra Prelúdio Joinville iniciou suas atividades em 2011, com o objetivo de oferecer a vivência e a prática musical em conjunto para músicos de Joinville, maior cidade de Santa Catarina. Desde então, tornou-se referência no gênero da música instrumental no estado, onde já alcançou um público de aproximadamente 40 mil pessoas em concertos, ensaios abertos, entre outras apresentações. Em 2018, a orquestra também iniciou um projeto de extensão, passando a oferecer aulas gratuitas para crianças e adolescentes do bairro Jardim Paraíso.

Contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo/ Governo Federal, o projeto “Orquestra Prelúdio, Difusão Cultural” (PRONAC 185053) tem patrocínio de: Ciser, Krona, Soft Expert, ICRH Tigre, Clamed, Giassi, Porto Itapoá, Schulze Advogados Associados, Prosyst, Plasbohn e FCM Motores. E apoio da NDTV e Prelúdio Academia de Arte.

Serviço:

O quê: Concerto do projeto Orquestra Prelúdio, Difusão Cultural

Quando: 11 de dezembro (domingo) às 10h

Onde: Comunidade do Redentor (rua Trajano Reis, 199)

Quanto: gratuito