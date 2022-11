Reprodução/Teatro Guaíra

Veterano de concertos à frente da Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP), o maestro Cláudio Cruz retorna à regência em um repertório que conta com Mozart e Brahms. Ele já havia conduzido a OSP nesta temporada de 2022, no concerto em homenagem ao Dia das Mães, em maio passado. A apresentação acontece no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) no próximo domingo (13), às 10h30. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 20,00.

“A OSP é uma das boas orquestras do Brasil. É um privilégio ser convidado para regê-la, e ainda por cima pela segunda vez na mesma temporada”, afirma o maestro.

Para ele, o retorno é uma demonstração da boa relação que desenvolveu com os músicos. “Vou reger os solistas – e a OSP tem bons solistas – a pedido deles, em especial porque uma das peças é feita para o naipe de sopros”, acrescenta Cruz, se referindo à sinfonia concertante de Mozart, que ocupa boa parte da primeira metade do programa.

Para Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, não importa que não seja comum repetir maestros, se o resultado for bom para os músicos e, especialmente, para o público. “Em maio o maestro Cláudio Cruz fez um grande trabalho regendo as Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos. Tenho certeza que ele vai fazer o Guaíra se emocionar com Mozart e Brahms”, disse.

MOZART E BRAHMS – O programa inicia combinando duas obras de Mozart: a abertura da ópera Don Giovanni e a sinfonia concertante para oboé, clarineta, fagote, trompa e orquestra, em mi bemol maior (K 297-b). “Como é uma obra muito particular, com seus solos de sopro, era importante escolher uma abertura que pudesse manter um diálogo. Por isso iremos tocar esse primeiro movimento de Don Giovanni, para dialogar com a sinfonia concertante”, explica Cláudio Cruz.

Se, por um lado, a abertura de Don Giovanni apresenta um Mozart já confiante em suas construções harmônicas, a sinfonia concertante, composta uma década antes, é justamente o ponto de rompimento com as formas barrocas. Os solos marcam essa ruptura, mas o compositor austríaco a personaliza ao focar nos sopros (uma predileção particular), com a excepcionalidade de que todos os três movimentos são no mesmo tom de Mi bemol maior.

Os solos serão tocados por Paulo Barreto (oboé), Jairo Wilkens (clarinete), Jamil Bark (fagote) e André Vieira Rocha (trompa).

“Além disso, vou reger a 2ª sinfonia de Brahms, que é magnífica, uma obra-prima”, diz o maestro. Ela recebeu, desde as primeiras sessões, um grande clamor do público austríaco, inclusive superior ao da primeira. Ela possui uma compreensão mais fácil, com uma seção sonora mais imediata, sobretudo em seu primeiro movimento.

“É uma sinfonia com grande apelo popular, com tudo o que se pode querer de otimismo, com esperança no destino da humanidade. Uma obra robusta, romântica”, conclui o maestro.

Em iniciativa inédita, MAC Paraná promove curadoria coletiva na mostra “Interferências”

Serviço:

Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, com Maestro Cláudio Cruz

Data: 13 de novembro, domingo

Horário: 10h30

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo S/N – Centro – Curitiba

Tempo de duração do espetáculo: 90 minutos

Classificação etária: 7 anos

Inteira: R$ 20,00; meia: R$ 10,00