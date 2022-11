Reprodução

Os Simpsons previu uma nova candidatura de Donald Trump em 2024, segundo o site NME. No passado, a série acertou ao apostar no empresário como presidente dos Estados Unidos – ele ocupou o cargo entre 2017 e 2021.

O produtor do seriado Al Jean disse no Twitter que Simpsons “previu o futuro” mais uma vez ao relembrar um episódio de 2015. Na imagem que ele compartilhou na rede social, Homer Simpson aparece perto de uma placa que diz: “Trump 2024?.

A brincadeira aconteceu depois de Trump lançar, na terça-feira, 15, a 3ª candidatura para presidente. “Dois anos atrás, quando deixei o cargo, os Estados Unidos estavam prontos para sua idade de ouro”, disse ele em discurso na mansão Mar-a-Lago, uma propriedade na Flórida.

Os fãs e seguidores de Al Jean brincaram com a situação no Twitter. “Então, como termina? Adoraria saber”, disse um. “Como os Simpsons continuam com essas previsões? Sinceramente, isso já está me assustando”, afirmou outro.

Em outras ocasiões, a série acertou quais seriam os acontecimentos do futuro. Outro exemplo, além de Trump como presidente dos EUA, foi quando o seriado apostou em uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia e na Disney comprando a Fox.