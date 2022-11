Reprodução/CNN

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda, 7, que Jimmy Kimmel será novamente o apresentador do Oscar, que chega à 95.ª edição em 2023. Cerimônia será realizada em 12 de março, direto do Dolby Theatre, com transmissão para mais de 200 países.

Comediante e apresentador de TV, que completará 55 anos no próximo domingo, 13, comandou as cerimônias da festa do cinema em 2017 e 2018. “Ser convidado para apresentar o Oscar pela terceira vez é uma grande honra ou uma armadilha. De qualquer forma, sou grato à Academia por me perguntar tão rapidamente depois que todos os bons disseram não”, brincou Kimmel ao aceitar o convite, em um comunicado oficial.

Na edição de 2017, a festa do Oscar, também comandada por Jimmy Kimmel, foi marcada por um fato dos mais inusitados. Os atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o vencedor errado após uma confusão com os envelopes: era Moonlight: sob a luz do luar e não La La Land: cantando estações.

Ano passado

A cerimônia de 2022 foi marcada pela agressão ao humorista Chris Rock, que apresentou a cerimônia de premiação. Na noite da festa, o ator Will Smith invadiu o palco da cerimônia do Oscar no e deu um tapa no rosto de Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith, um momento que viralizou e deixou o público atônito.

Ao apresentar o prêmio de melhor documentário com um breve número de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 GI Jane. Jada, que também é atriz, sofre de alopecia, condição que provoca a queda de cabelo, e revelou publicamente seu diagnóstico em 2018.

Alguns minutos após o ato de agressão, Smith subiu novamente ao palco para receber o prêmio de Melhor Ator por seu papel como o pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams em King Richard: Criando Campeãs.